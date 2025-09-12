Puñetazo mortal: joven agonizó una semana en hospital de Nueva York

Jahlil Jackson, joven de 26 años, murió una semana después de recibir un puñetazo en la cara en una calle en El Bronx (NYC).

Jackson fue atacado el 25 de agosto, alrededor de las 2:10 a.m., frente a un edificio cerca de East 181st St. y Grand Concourse en Fordham. El golpe provocó que cayera y se estrellara contra el pavimento.

Fue trasladado al Hospital St. Barnabas por medios privados, donde falleció posteriormente el 1 de septiembre, reportó esta semana Daily News. Ahora la Oficina del Médico Forense de la ciudad (OCME) dictaminó que el caso fue homicidio.

La Policía de Nueva York continúa buscando al atacante, cuyo motivo se desconoce. Jackson vivía en Morris Heights, a varias cuadras del lugar donde recibió el puñetazo. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El mes pasado, más de 18 meses después de que Édgar Acevedo (47) sufriera un infarto mortal durante un asalto en El Bronx, NYPD anunció el arresto de un segundo sospechoso, José Guadalupe (33). También en agosto Ercel Williams, residente de Harlem de 45 años, fue hallado con una herida de golpe en la cabeza y su caso fue declarada homicidio por un patólogo municipal.

En septiembre del año pasado Benjamín Bernal, inmigrante mexicano de 58 años y padre de 5 hijos, murió un mes después de ser golpeado brutalmente en una acera en El Bronx (NYC). En agosto de 2024 una enfermera latina murió al ser tropezada por un joven que huía, golpeándose la cabeza afuera de su casa en Harlem, Manhattan. En marzo de ese año el mexicano Domingo Tapia murió tras pasar casi siete años en coma después de que un extraño lo golpeara en una calle en Brooklyn (NYC).

