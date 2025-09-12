Seis presuntos pandilleros de Tennessee fueron acusados de múltiples cargos

Los presuntos miembros de la pandilla criminal Unknown Vice Lords (UVL)-Ghost Mob, los cuales se encontraban en Tennessee fueron acusados de nueve cargos, luego de un tiroteo en 2020 contra otra pandilla.

El Distrito Oeste de Tennessee acusó a los pandilleros de conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, agresión con un arma peligrosa y violaciones de armas de fuego, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

“La violencia pandillera causa daño a nuestras comunidades”

“Estos individuos demostraron un flagrante desprecio por la seguridad pública al participar en un tiroteo pandillero en represalia en un barrio residencial”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

“La violencia pandillera causa un profundo daño a nuestras comunidades, fomentando el miedo, desestabilizando los barrios y perjudicando la calidad de vida de los residentes respetuosos de la ley. El arresto de estos violentos pandilleros subraya el compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia con la protección de la seguridad pública y el estado de derecho. Seguiremos desmantelando estas organizaciones criminales y protegiendo la seguridad de nuestros ciudadanos”, añadió el fiscal Galeotti.

“Demuestran un flagrante desprecio por la vida humana”

Según documentos judiciales, La Mafia Fantasma UVL es una pandilla callejera violenta y criminal que opera en todo el Distrito Oeste de Tennessee y otras zonas. La Mafia Fantasma UVL es una subdivisión de la Nación Todopoderosa del Vicio, que se originó en Chicago y con el tiempo se extendió a otras partes de Estados Unidos, incluyendo Tennessee.

“Los actos de violencia premeditados y horrendos que cometieron estos pandilleros demuestran un flagrante desprecio por la vida humana”, declaró el agente especial a cargo Jamey VanVliet, de la División de Campo de Nashville de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

“Los hombres y mujeres de la ATF, junto con nuestros aliados policiales locales, estatales y federales, mantienen su compromiso de combatir la delincuencia violenta y llevar rápidamente a estos individuos ante la justicia antes de que cometan otros actos de violencia sin sentido”, indicó.

Guerra de pandillas

A través del comunicado, el Departamento de Justicia comparten que el 6 de septiembre de 2020, después de que pandilleros rivales abrieron fuego contra miembros de la Banda Fantasma de la UVL y sus familias, hiriendo a cuatro personas, los líderes de la Banda Fantasma de la UVL ordenaron un ataque de represalia.

Poco después de la medianoche del 7 de septiembre de 2020, los acusados ​​se dirigieron a la residencia de los pandilleros rivales, armados con rifles de asalto, máscaras y guantes. Los acusados ​​dispararon intencionalmente entre 40 y 50 balas contra la residencia mientras los pandilleros rivales se encontraban dentro.

Las cámaras de seguridad del vecindario captaron el tiroteo y donde se muestra a los acusados ​​usando, portando y disparando múltiples armas de fuego contra la residencia.

Los siguientes acusados ​​fueron imputados por su participación en el delito:

Antwon Brown, también conocido como Yayo, 32 años de Memphis, Tennessee;

Cordera Douglas, alías Chuckie Dee, de 36 años, de Memphis, Tennessee;

Willie Merriweather, 41 años de Antioch, Tennessee;

Tevin Richardson, conocido como Santana, 34 años de Memphis, Tennessee;

Ricky Rogers, Jr., alías Double R, RR, 32 años de Memphis, Tennessee; y

Laraveus Williams, conocido como Ray Ray, 32 años de Memphis, Tennessee;

DOJ acentuó que la agresión con arma peligrosa con fines de extorsión conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

La conspiración para cometer asesinato y el intento de asesinato con fines de extorsión conllevan una pena máxima de 10 años de prisión.

El cargo de disparar un arma de fuego durante y en relación con un delito violento conlleva una pena obligatoria de al menos 10 años consecutivos a cualquier otra pena.

La ATF y el Departamento de Policía de Memphis investigaron el caso.

