Tiroteo en escuela secundaria de Colorado deja tres adolescentes heridos entre ellos el atacante

Las autoridades de Colorado recibieron el reporte de un tiroteo al medio día de este miércoles en Evergreen High School en la ciudad de Evergreen a 35 minutos de Denver. Tres adolescentes fueron trasladados a un hospital en condición grave, entre ellos el atacante, dijo la policía.

“Tres personas transportadas al Hospital St. Anthony en Lakewood, desde el instituto Evergreen, todas en estado crítico”, confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson (JCSO) en una publicación de Facebook.

El tiroteo fue al medio día

El tiroteo se reportó alrededor de las 12:30 del medio día (hora local) en la secundaria Evergreen High School cuando la gran mayoría de estudiantes se encontraban tomando clases. El sheriff avisó a los padres para que se reunieran en Bergen Meadow Elementary, 1928 S Hiwan Dr.

Hasta el momento, las autoridades de Denver no han determinado qué ocasionó el tiroteo, ya que entre los tres estudiantes heridos se encuentra el atacante.

Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson | Cortesía

Ningún oficial disparó

La portavoz de la oficina del sheriff, Jacki Kelley indicó a The Associated Press que los agentes están investigando, ya que ninguno de ellos disparó cuando llegó a la escuela. Además, no saben cómo recibió el atacante un disparo. En la escena recuperaron solo un arma, la del tirador.

Compartieron que el sospechoso sí es estudiante de Evergreen High School, pero no proporcionaron su identidad. Están investigando si la balacera fue afuera o dentro de la institución, que cuenta con 900 estudiantes.

“El género de las víctimas y el sospechoso es desconocido. La Escuela Secundaria Evergreen ha sido despejada por la policía, y no hay amenaza para la comunidad. Los investigadores estarán en el lugar durante varias horas más procesando la escena del crimen”, anunció en un mensaje JCSO.

Dos estudiantes en estado crítico

Uno de los estudiantes presenta lesiones que no ponen en peligro su vida, y los otros dos se encuentran en estado crítico, señaló el Dr. Brian Blackwood, del Hospital St. Anthony. Añadió que los tres presentaban heridas de bala y que sus familiares han sido informados sobre su estado, informó 9News.

El sheriff del condado de Jefferson, Reggie Marinelli, dijo en una conferencia de prensa que la investigación del tiroteo posiblemente continuará durante varios días.

El último tiroteo registrado en una escuela del condado de Jefferson en Colorado fue en 1999 y dejó 14 muertos.

