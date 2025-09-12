Walmart oferta en $116 una cuna completa: tiene colchón, pañalera, cambiador y más

Walmart lanzó una oferta que ha llamado la atención de padres y futuros padres: la cuna-corral Pamo Babe Nursery Center, que incluye colchón, pañalera, cambiador y varios accesorios.

De acuerdo con el sitio web, ahora puedes adquirirla por $116 dólares, lo que representa un ahorro de $104 respecto a su precio original de $220.

La cuna está pensada para adaptarse a las necesidades del día a día.

Así es la cuna-corral que oferta Walmart

Su diseño incluye una cuna extraíble con dosel, amplio bolsillo de almacenamiento y un organizador de pañales, ideal para mantener todo al alcance durante el cuidado del bebé.

Además, cuenta con un cambiador incorporado, un colchón y una estructura tipo nido para dormir de manera segura. Los padres también pueden aprovechar su barra de juguetes con tres figuras colgantes, pensados para estimular el desarrollo visual y la coordinación del bebé.

Crédito: Captura de pantalla, página web de Walmart

El modelo destaca por ser práctico: tiene ruedas grandes con frenos que facilitan el traslado dentro del hogar y una estructura estable de siete puntos de soporte, reforzada con tubos metálicos de alta calidad.

El diseño portátil permite armarlo y plegarlo en pocos pasos, e incluye una bolsa de transporte para llevarlo a cualquier lugar. Sus medidas desplegadas son 39,4 x 27,6 x 27,6 pulgadas, mientras que plegado se reduce a 28 x 14 x 10,23 pulgadas.

Por el precio rebajado, los compradores obtienen un conjunto completo que combina practicidad, seguridad y durabilidad. La oferta, disponible en color negro unisex, convierte a este corral en una opción accesible para quienes buscan calidad sin gastar de más.

