Yolanda Andrade habló de su salud y los avances tras su diagnóstico médico

Yolanda Andrade sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y aprovechó para abordar varios aspectos sobre el tema de su salud que la ha llevado a ausentarse de sus funciones laborales por no estar en condiciones óptimas para poder cumplir con las expectativas de lo que se espera. Recordemos que no solamente ha sido evaluada en México, también en Los Ángeles, para dar con otras opciones.

Recientemente, realizó un viaje a la playa y, durante la conversación con los periodistas, explicó que fue algo que le hizo mucho bien porque vio avances en su salud, dado que de ninguna manera podía pronunciar palabras, así como también tenía demasiadas dificultades para poder dar pasos. Por ello, agregó que su situación era tan compleja que hasta se terminaba cayendo.

“Me vino muy bien el mar y pude caminar, muchachos, yo no podía caminar, no podía hablar, no podía ver y he tenido unos médicos maravillosos. La verdad, yo obviamente lloraba mucho, no podía tampoco dormir, ni pararme, me caía”, dijo durante el encuentro con la prensa, quienes se han mostrado muy interesados en conocer los avances que ha tenido.

La producción del programa en el que trabaja por el momento no la ha suplantado y han dejado claro que ella volverá. Sin embargo, hasta entonces no se ha mencionado la posible fecha en la que ella podría estar de regreso haciendo lo que tanto le gusta.

Hasta la fecha, ha preferido mantener en silencio la enfermedad que le detectaron los médicos; solamente ha dicho que es degenerativa y que hablar de ese tema en sí no sería lo más adecuado, por lo que termina enfrentando la vida con su característico humor por el que siempre la han identificado: “El diagnóstico que te digan no importa, lo que importa es la actitud“.

Ella conducía ‘Montse & Joe’ junto a Montserrat Oliver, pero, por cómo se han venido presentando las cosas, se le ha complicado la situación y lleva casi 10 meses sin estar en el mencionado programa: “Dios ha sido muy espléndido conmigo porque es algo tan específico que le da al 1 por ciento de las mujeres; para colmo, mi enfermedad, mi enfermedad es para que la revise la NASA”.

