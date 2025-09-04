Laura Zapata lanza polémicos comentarios sobre salud de Yolanda Andrade

Luego de que Yolanda Andrade hablara públicamente sobre su delicado estado de salud, revelando que enfrenta dos diagnósticos sin cura, las reacciones no se hicieron esperar, la mayoría expresando muestras de apoyo, pero una no fue en ese sentido, sino todo lo contrario y fue la de la actriz Laura Zapata quien hizo polémicas declaraciones y aseguró que lo que le pasas a la Andrade es porque “está pagando”, lo que hizo.

Yolanda Andrade, visiblemente afectada, compartió en Telediario que su vida podría estar cerca de su final.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo [los médicos] no tienen cura. Entonces, conclusiones, ¿qué quiere decir científicamente? Que me puedo morir antes que ustedes”, dijo Andrade.

Las polémicas declaraciones de Laura Zapata

Tras la emotiva confesión de Andrade, la actriz Laura Zapata, quien en el pasado ha tenido varios desencuentros con la conductora, no dudó en ofrecer su opinión sobre la situación. En una entrevista reciente, Zapata se mostró solidaria al principio, expresando: “Pobrecita, que Dios la ayude. Siento feo, es una mujer joven y que Dios la ayude.”

Sin embargo, rápidamente, las palabras de Zapata tomaron un giro más tajante. Recordando los conflictos que han tenido en el pasado, especialmente tras las acusaciones de Andrade quien afirmó que Thalía mantenía a Zapata, pero la hermana de la protagonista de “María la del Barrio”, dejó claro que, en su opinión, la vida devuelve lo que se da.

“La vida te regresa lo que lanzas al universo. La vida la está hincando, le está diciendo agáchate, híncate. Y digo que Dios la acompañe, creo que todo lo que lanzas se te regresa.”

Alfredo Adame criticó comentarios de Laura Zapata

Estas declaraciones de Zapata causaron una fuerte controversia, pues muchos consideran que la actriz insinuaba que la situación de Andrade podría ser consecuencia de sus actitudes pasadas. La contundencia de sus palabras generó críticas, especialmente de figuras como Alfredo Adame, quien calificó a Zapata de “pobre diabla” por sus comentarios.

En medio de este torbellino de reacciones, Yolanda Andrade reapareció públicamente durante la celebración del cumpleaños número 54 de Thalía, una de sus amigas más cercanas.

Durante la fiesta, Andrade felicitó a Thalía, pero no pudo evitar hacer una reflexión sobre su propia vida, mostrando preocupación por su futuro.

“Que cumplas muchos años más… ¿Cómo cuántos quieres, unos 100? No, 100 no, tú eres longeva… Tu abuelita se murió de 105” dijo con cierto tono melancólico. Y luego agregó: “No me gustaría vivir 105… bueno, no voy a vivir 105, con trabajos voy a vivir cinco más”.

Sigue leyendo: