Yolanda Andrade felicita a Thalía y revela que no cree vivir más de 5 años

Después de varios meses en los que sus problemas de salud han mantenido a sus fans preocupados, Yolanda Andrade reapareció en redes sociales para enviarle un emotivo mensaje a su amiga Thalía para felicitarla por su cumpleaños número 54.

En el video que compartió, la conductora le deseó muchos años más de vida a la intérprete de “Amor a la Mexicana”, recordando la longevidad que tuvo Eva Mange, abuela de Thalia, fallecida en junio de 2022. Pero lo que realmente sorprendió, fue el comentario que hizo sobre su propia condición de salud.

“Te adoro mi amor hermosa, que cumplas muchos años más. ¿Cómo cuántos quieres?… 100, no, tú eres longeva, Dios dirá, porque tu abuelita se murió de 105, está muy cabrón. No me gustaría morir de 105, bueno no voy a vivir 105, con trabajo voy a vivir 5 años más”, aseguró Andrade.

Las declaraciones de Yolanda de inmediato generaron preocupación debido a su apariencia y las dificultades que presenta para hablar.

“Qué rápido se está desgastando. Increíble esa enfermedad cómo avanza, no la conocía. Ojalá se recupere porque ella era bella hermosa” y “¿Qué enfermedad es esa? Deseo que mejore” y “Yola que Dios te proteja los milagros existen y que se cumpla uno en ti, te mando un abrazo por todas las personas que deseamos tu salud”, fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, Thalía respondió el mensaje con cariño y reafirmó su apoyo incondicional para Andrade.

“A cada momento me encontrarás de frente sonriente y feliz para acompañarte en lo que quieras como quieras cuando quieras! Te amo”, escribió la cantante.

Desde hace meses, Yolanda Andrade enfrenta una enfermedad degenerativa incurable que, en algún momento, le impedirá el habla por completo, entre otras afecciones.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Tengo una enfermedad degenerativa“, aseveró la conductora del programa ‘Montse & Joe’.

Aunque no ha revelado el nombre de los padecimientos, Andrade afirmó que “poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar, etcétera”, dijo a Telediario.

