Carmen Campuzano critica que hayan elegido a Peso Pluma como embajador de la Semana de la Moda de NY

Carmen Campuzano, actriz mexicana, criticó que el cantante Peso Pluma haya sido elegido como embajador del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) para la edición 2025 de New York Fashion Week.

En una entrevista con el programa Ventaneando, la artista dijo: “No puedo creer que lo nombren embajador de moda allá en Nueva York a Peso Pluma porque no creo que sea un ícono de la moda”.

La artista profundizó sobre los motivos por los que el cantante de tumbados corridos no debió ser distinguido con esta mención: “No creo que traiga un legado, una trayectoria padre para decir ‘él, es el indicado’; entonces, no sé por qué lo habrán escogido”.

Además, asomó la posibilidad de que haya habido algún pago de por medio para este nombramiento: “Hoy en día se pueden hacer muchas cosas, pero no sé si eso se pueda comprar… Hay unas cosas que, y ustedes que me conocen, saben bien mi manera de pensar, hay cosas que van con el estilo, que van con tu personalidad, con la clase”.

En la declaración, dijo que Peso Pluma necesita asesoramiento de imagen, pues considera que el estilo que ha vendido no es el mejor. “Y eso lo pules, ¿no? Para eso estamos las personas que nos encargamos de preparar a las personas que quieren aprender y mejorar su porte, su apariencia y su desempeño”.

Algunos usuarios reaccionaron a este mensaje de Carmen Campuzano con comentarios como: “Muy bien dicho, estoy súper de acuerdo con Carmen”, “Carmen tiene porte, belleza, experiencia, es una diva. ¿Peso Pluma qué?”.

El famoso se presentó esta semana en la Semana de la Moda de Nueva York y estuvo acompañado por Kenia Os, causando furor no solo por su vestimenta, sino por los románticos momentos que protagonizaron en la ciudad estadounidense.

La participación del mexicano además es histórica, debido a que es la primera vez que alguien de esa nacionalidad es nombrado embajador en un evento de la moda tan importante.

Sigue leyendo: