Trump vinculan muertes infantiles a vacunas COVID: impacto desploma acciones de Pfizer y Moderna

Las acciones de Pfizer y Moderna sufrieron caídas significativas, luego que la administración Trump vinculará 25 muertes infantiles a las vacunas COVID, lo que podría alterar las recomendaciones de vacunación y su disponibilidad en el próximo panel de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés).

Las acciones de Pfizer y Moderna cayeron 3.9% y un 7.4%, respectivamente, el viernes, luego que los funcionarios de salud planean incluir esta acusación la afirmación en una presentación la próxima semana ante un panel de asesores de los CDC que está considerando nuevas recomendaciones sobre la vacuna COVID, que pueden afectar el acceso a las vacunas y si son gratuitas, informó The Washington Post.

Los reportes señalan que los reportes de estas muertes se obtuvieron a partir de información enviada al Sistema de Notificación de Eventos Adversos de Vacunas del gobierno (VAERS en inglés).

Sin embargo, estos reportes son cuestionables, ya que están elaborados con datos no verificados sobre los efectos secundarios de las vacunas, que pueden ser enviados por cualquier persona, como pacientes y médicos, farmacéuticos o incluso alguien que ve una historia en las redes sociales.

De hecho, el sistema no está diseñado para verificar realmente si una inmunización causó una muerte. Por ello, la presentación aún no es definitiva, indicó una persona relacionada.

“El personal de la FDA y los CDC analiza rutinariamente VAERS y otros datos de monitoreo de seguridad, y esas revisiones se comparten públicamente a través del proceso ACIP establecido”, dijo por su parte Andrew Nixon, director de comunicaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos, a The New York Post.

Y agregó que “hasta que esto se comparta públicamente, todo esto debe considerarse pura especulación”.

¿Cuál es el futuro de las vacunas de COVID para Moderna y Pfizer?

La reunión del panel asesor de vacunas la próxima semana es crucial, ya que servirá para determinar si las aseguradoras deben pagar las vacunas, además de determinar si las farmacéuticas pueden administrarlas y los médicos están dispuestos a ofrecerlas en sus consultorios.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien recientemente fue interrogado por senadores expulsó a todos los miembros del panel de vacunas a principios de este año y los reemplazó con gente afín a él.

La presentación incluyó intentos de entrevistar a algunas familias, aunque no está claro qué otra información se utilizó para preparar el informe.

En mayo, Kennedy ordenó a los funcionarios de salud que dejaran de recomendar las vacunas para niños sanos, pues afirma que solo las necesitan las personas que tienen alto riesgo de complicaciones por COVID o mayores de 65 años. La agencia de salud también canceló casi $500 millones de dólares en fondos para investigaciones sobre vacunas de ARNm.

Además, los CDC recomendaron a los padres que consulten a un médico antes de vacunar a sus hijos. Aunque, altos funcionarios de los CDC renunciaron a finales de agosto, alegando que Kennedy ha ignorado las investigaciones establecidas y politizado la seguridad de las vacunas.

Por su parte, la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda las vacunas anuales contra la COVID para los niños de 6 a 23 meses y para los niños mayores, y agrega que las inyecciones son seguras y efectivas para proteger contra resultados graves.

