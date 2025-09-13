Venezuela denuncia que destructor de EE.UU. retuvo un barco pesquero en el Caribe

El régimen de Venezuela acusó este sábado a la Marina de Estados Unidos de haber abordado de manera “ilegal” un barco pesquero venezolano con nueve tripulantes, reteniéndolos durante ocho horas en aguas que asegura forman parte de su jurisdicción.

Según el canciller Yván Gil, la operación fue ejecutada por el destructor USS Jason Dunham, equipado con misiles y armamento pesado, que desplegó a 18 militares con fusiles automáticos para ocupar la embarcación atunera.

El hecho, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, fue calificado como un intento de “fabricar pretextos de aventuras bélicas” en el Caribe.

El comunicado leído por Gil sostiene que los pescadores se encontraban a 48 millas náuticas de la isla La Blanquilla, dentro de la Zona Económica Exclusiva venezolana, y que el incidente fue monitoreado en tiempo real por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que acompañó a la tripulación hasta su liberación.

El régimen exigió a Washington poner fin a lo que describe como maniobras peligrosas que amenazan la paz regional, al tiempo que llamó a la ciudadanía estadounidense a rechazar el uso de sus soldados como “instrumentos de una élite codiciosa y depredadora”.

