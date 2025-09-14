Borracho atropella fatalmente a joven hispana en Queens tras hacer comentarios lascivos y pelear con su madre

Una adolescente de 16 años fue arrollada en una acera de Queens por un hombre ebrio en una camioneta el sábado en la madrugada, luego de que el conductor le hiciera comentarios pervertidos a la menor y se peleara con su novio y su madre, informaron las autoridades y las fuentes policiales.

Identificada como Jhoanny Gómez-Álvarez, fue atropellada fatalmente por un Chevy Suburban 2009 manejado por un sujeto de 38 años tras una acalorada pelea a las afueras de Prima Dona en Roosevelt Avenue y Benham Street en Elmhurst poco después de las 4:00 de la madrugada, dijo la policía.

El hombre detrás del volante estaba altamente alcoholizado y estaba sentado en las escaleras afuera de un bar del vecindario cuando la joven salió con su novio, su madre y una amiga de la madre, explicaron las fuentes.

El altercado se produjo luego de que el conductor lanzara comentarios lascivos a la niña, apuntaron los policías.

Tras librarse de la pelea, el hombre alcoholizado saltó a su vehículo y se subió a la acera, aplastando a la menor contra un pilar, manifestaron las fuentes.

El sujeto también arrolló a la madre, de 32 años, antes de estrellarse contra un automóvil estacionado mientras trataba de escapar de la escena, dijeron los oficiales.

El sospechoso en cuestión, que no fue identificado, fue puesto bajo custodia, indicaron los funcionarios. Había cargos de asesinato pendientes en su contra, informó New York Post.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran a la joven asesinada vistiendo un top blanco con escote y pantalones cortos de mezclilla mientras salía de su edificio de apartamentos en 4500 Broadway con su novio, su madre y el novio de su madre poco antes de las 11:00 de la noche del viernes.

“”Es difícil verla con vida en ese video, sabiendo que murió seis horas después“”, expresó el encargado del edificio, y agregó que la menor y su familia solo habían estado viviendo allí durante unos tres meses.

“Una mujer joven con tanta vida en ella”.

El jefe de mantenimiento indicó que la última vez que vio a Gómez-Álvarez llorando fue en su habitación cuando entro a la unidad para hacer reparaciones.

Una vecina del edificio, Astrid Medjo, de 54 años, dijo que se encontró con la víctima, su madre y dos hombres en el ascensor al menos dos veces.

“Te deja perplejo y te hace pensar que le puede pasar a cualquiera”, dijo Medjo sobre la colisión mortal. “En realidad cualquiera.”

