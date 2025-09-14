Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Desfile de estrellas en Las Vegas para el combate

La expectativa era máxima y Las Vegas no decepcionó. En lo que fue el combate entre Canelo Álvarez ante Terence Crawford de este sábado miles de fanáticos acudieron en masa para llenar los más de 60,000 asientos del Allegiant Stadium, con muchos artistas, atletas y famosos que aportaron un toque de glamour a la velada.

Entre aplausos, cánticos y muchas cámaras, además de los confirmados como el jeque Turki Al-Sheikh o Dana White, también dijeron presente personalidades de Hollywood, el espectáculo o del deporte, incluyendo reconocidos hispanos como Sofía Vergara o Marc Anthony.

Pero uno de los que más destacó desde temprano fue el actor Jason Statham. La estrella de sagas como Crank: Alto Voltaje o Rápidos y Furiosos se dejó ver en la primera fila a nivel del ring compartiendo con Al-Sheikh y el también actor Mark Walkberg y sonriendo a las cámaras que notaron su presencia.

Otros de los que destacó entre el público fue la leyenda Mike Tyson, que en 2024 regresó al ring también de la mano de Netflix para pelear ante Jake Paul. Su histórico rival Evander Holyfield de igual manera dijo presente.

Tyson se encontró con el filántropo y creador de contenido Mr. Beast, que lo retó a que el excampeón mundial lo golpeara en su humanidad, dejando un curioso video que se popularizó en redes sociales.

Mr Beast takes a punch from Mike Tyson 😬#CaneloCrawford live on Netflix NOW l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason 🥊 pic.twitter.com/uu1GIpXWqj — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

Otras personalidades de Hollywood como Macaulay Culkin y su prometida Brenda Song, el protagonista de Mindhunter Holt McCallany, el rapero Wiz Khalifa (mostrando su apoyo a Crawford) y los jugadores de baloncesto, Shaquille O’Neal y Angel Reese (WNBA) brillaron en el Allegiant Stadium.

Wiz Khalifa in the building 🔥 #CaneloCrawford pic.twitter.com/5HIjIxeGpY — Strong Black Lead (@strongblacklead) September 14, 2025

La casa latina también tuvo presencia en el Canelo vs. Crawford

Una serie de celebridades latinas también dijeron presente en Las Vegas para mostrarle su apoyo a Canelo Álvarez en el duelo frente a Terence Crawford, aunque una de las más llamativas fue la actriz Sofía Vergara.

La protagonista de Modern Family sorprendió a todos no solo al asistir al Allegiant Stadium, sino al acceder al camerino del peleador mexicano, saludarlo e inmortalizar el momento con una foto en la que también aparecieron la esposa del Tapatío, Fernanda Gómez y su hija Mía.

Sofía Vergara visits Canelo Álvarez backstage before the big fight. #CaneloCrawford pic.twitter.com/yKHWbmoGNz — Netflix (@netflix) September 14, 2025

La destacada presencia de estrellas latinas también retumbó con la presencia del cantante Marc Anthony, pero no fue sino hasta que apareció Julio César Chávez en pantalla gigante que el público enloqueció con una sonora ovación durante el combate entre Callum Walsh y Fernando Vargas Jr.

El Gran Campeón sonrió a las cámaras junto a su esposa Myrian Escobar, con quien está casado desde 2014.

A massive roar erupts at Allegiant Stadium as Julio Cesar Chavez Sr is shown on the big screen 🇲🇽#CaneloCrawford live on Netflix NOW l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason 🥊 pic.twitter.com/fp765Tcyoc — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

El comediante Dave Chapelle, el actor Charlie Sheen, la cantante Alana, la primera actriz Charlize Teron, el basquetbolista Fred VanVleet y el excampeón mundial Andy Ruiz también dijeron presentes en la velada.

El evento se convirtió en una reunión de personalidades que fueron testigos de una de las peleas más esperadas en la historia del boxeo.

