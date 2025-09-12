“Nacho” Beristáin asegura que el Canelo finalmente enfrentará a un rival de verdad

El histórico entrenador de boxeo, Ignacio “Don Nacho” Beristáin, dejó en claro que campeón de los pesos indiscutidos de los pesos súper medianos, Saúl “Canelo” Álvarez, no la tendrá nada fácil en el combate que tendrá este sábado 13 de septiembre contra Terence “Bud” Crawford debido a que lo considera un verdadero reto para el campeón mexicano.

Estas declaraciones las realizó Beristáin durante una entrevista ofrecida para El Clinch, donde explicó que ha seguido de cerca toda la carrera de Crawford a lo largo de sus años y que sus logros en cuatro divisiones lo convierten en un rival de enorme categoría. A pesar de esto reconoció la calidad de Canelo, advirtió que enfrentarse al estadounidense significaría un desafío de primer nivel.

“Lo interesante aquí es la calidad de Crawford, es ver hasta dónde puede funcionar un peleador de a deveras que es Crawford. Porque a Crawford yo lo he seguido desde hace muchos años y es un verdadero crack, no es cualquier chingader, así es de que si la pelea es de verdad algo puede pasar”, expresó.

El entrenador no dudó en señalar sus preferencias en caso de que el combate suceda al comparar las habilidades de ambos boxeadores; Beristáin se inclinó por el norteamericano, al considerar que tiene todos los papeles para poder llevarse la victoria, especialmente al llegar a esta instancia de manera invicta.

“Pero haciendo un análisis de la clase de Canelo y la gran clase del negrito, me sigo quedando con el negrito. Pero de que le va a dar una gran pelea el negrito y que a lo mejor se la deja caer, sigo estando con Crawford por su gran calidad”, resaltó en sus declaraciones.

Crawford, considerado actualmente uno de los mejores libra por libra del planeta, cuenta con virtudes que, según Don Nacho, lo hacen aún más peligroso; entre estas destacan versatilidad, poder de puños y la capacidad de cambiar de guardia sin problemas.

“Crawford tiene la pegada, tiene la clase, pelea de zurdo, pelea de derecho, como le digan. Y está en todo su derecho de ir por un billete”, concluyó el entrenador con respecto.

Para Beristáin, el atractivo no solo está en la posible batalla dentro del ring, sino también en la oportunidad económica que representaría para el estadounidense. En su opinión, Canelo enfrentaría a un oponente capaz de complicarlo en todos los sentidos.

