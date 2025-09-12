Canelo Álvarez: “Me enorgullece muchísimo poder representar a mi país”

El boxeador mexicano y actual campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se mostró bastante confiado de poder quedarse con el triunfo en el último cara a cara que protagonizó con el retador estadounidense Terence Crawford, con quien se enfrentará este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Estas declaraciones las realizó el Canelo Álvarez durante la conferencia de prensa en la que compartió con muchos de sus hinchas y diversos medios de comunicación que hicieron acto de presencia en el lugar.

“Siempre para mí, representar a mi país me enorgullece muchísimo, estoy muy orgulloso de mi país y de mis raíces mexicanas, y más en momentos tan difíciles, aunque siempre he dicho que cuando viene algo difícil es porque viene algo mejor así que hay que tener paciencia y seguir para adelante”, expresó el peleador mexicano en sus declaraciones.

“Sólamente vamos a caminar mi equipo y yo porque este momento lo hemos esperado toda mi carrera y quiero que seamos únicamente mi equipo y yo”, agregó el Canelo Álvarez tras ser cuestionado sobre si contaría con la presencia de alguna personalidad al momento de caminar directo al cuadrilátero.

Durante el careo el peleador mexicano se mostró bastante confiado y con todo el respaldo de su familia; esto al tener a sus hijos María Fernanda y Saúl Jr. junto a él posando en algunas fotografías. Posterior a eso empezó a demostrar sus pasos de baile justo después de tomarse una fotografía con los cinturones de las cuatro organizaciones que lo acreditan como el campeón indiscutido de los pesos súper medianos.

El enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford se ha convertido en uno de los duelos más importantes de los últimos años al enfrentar a dos de los mejores libra por libra de la actualidad. Canelo llega como campeón indiscutido por segunda ocasión en su carrera y Crawford es también campeón en múltiples divisiones y con una marca invicta en el cuadrilátero.

