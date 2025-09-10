Padre es asesinado en plena calle de Massachusetts a pocas semanas de su boda

Un padre de tres hijos que se preparaba para su boda, Kevin Doherty, de 56 años, recibió un disparo mortal tras enfrentarse a un hombre al que vio vandalizando un puente. La policía identificó al sospechoso como Snehal Srivastava, de 26 años, quien fue arrestado y posteriormente acusado de asesinato.

Kevin Doherty, quien volvía a casa después de dejar a su hijo en la escuela, tomó fotografías de Snehal Srivastava mientras este desfiguraba el suelo del puente, según un informe de Fox 25 Boston. Esto derivó en una discusión y, poco después de las 9:00 a.m. del pasado 28 de agosto, en un altercado físico.

Durante la pelea, Doherty llamó al 911, y los operadores escucharon varios disparos antes de que la llamada se cortara. Doherty fue trasladado de urgencia al Centro Médico UMass, donde murió a causa de sus heridas.

La investigación para localizar al sospechoso

La policía de Shrewsbury, con el respaldo de la policía estatal de Massachusetts, empleó tecnología de drones para localizar a Srivastava, quien se escondió en una residencia cercana en Edgewater Avenue.

Miembros del equipo SWAT, con la ayuda de una unidad canina, entraron en la casa, cuyas paredes exteriores tenían pintadas las frases “Ganga Gardens”, “Free Palestine”, “Free Congo”, “BLM” y “GLM”, según reportó WCVB.

Srivastava, que no tenía licencia para portar armas de fuego, fue procesado inicialmente por asalto con arma con intención de asesinar, y los cargos se elevaron a asesinato. Las autoridades lo detuvieron sin fianza.

El dolor de una familia y el luto en su comunidad

Sarah Schofield, la prometida de Doherty, emitió un comunicado en el que expresó su dolor. “El dicho es cierto: no hay palabras que puedan expresar plenamente el dolor y la pena abrumadores que estamos experimentando”, escribió, según Boston.com. Schofield añadió que “Era divertido y amable. De verdad que se despertaba cada mañana con una sonrisa”.

El jefe de policía de Shrewsbury, Kevin Anderson, emitió una declaración en la que calificó el suceso de “acto de violencia sin sentido”, expresando sus condolencias.

“Nuestros sentimientos están con la familia y los seres queridos de la víctima en este momento tan difícil”, dijo Anderson, de acuerdo con Fox 25 Boston. Srivastava, por su parte, tenía antecedentes de arrestos violentos que se remontaban a 2015, según Boston 25 News.

Con información de New York Post

