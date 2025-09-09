Niño de 7 años desaparecido fue hallado muerto en un estanque en Carolina del Norte

El cuerpo de un menor de edad fue descubierto en un estanque en Asheboro, Carolina del Norte, justo el lugar donde reportaron su desaparición el domingo, informaron las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Randolph, indicó que el cadáver de Liam A. King, de 7 años, fue encontrado a las 10:15 de la mañana del martes 9 de septiembre dentro de un estanque, cerca de la zona de Forest Hill Drive en Asheboro.

“Estamos devastados”

“Estamos absolutamente devastados. Desearía más que nada que tuviéramos un resultado diferente, para la familia de Liam, para nuestra comunidad, y para los cientos de primeros auxilios y voluntarios que vertieron sus corazones para encontrarlo vivo”, expreso el sheriff en un comunicado.

El cuerpo de Liam fue enviado a la oficina del médico forense en Chapel Hill para ser examinado y determinar la causa de la muerte.

El domingo 7 de septiembre la oficina del sheriff recibió la alerta sobre la desaparición de Liam, y de inmediato los servicios de búsqueda y rescate, así como voluntarios iniciaron una ardua búsqueda por la zona donde lo vieron por última vez.

Oficina del Sheriff del Condado de Randolph

“Nuestra agencia, junto con las agencias/organizaciones asociados y voluntarios de la comunidad, continúa buscando activamente a Liam, el niño desaparecido. Todos los recursos disponibles están siendo usados, y nos hemos comprometido a traerlo a casa a salvo”, compartió el sheriff en redes sociales el lunes.

Y aclaró que el niño no hablaba, pero sí escuchaba, ya que algunos voluntarios estaban confundidos con las condiciones del menor. El FBI de Charlotte publicó una fotografía de Liam en donde indicaban sus rasgos físicos y como estaba vestido la última vez que lo vieron.

Estaba con el novio de su madre

Después de 24 horas, el sheriff anunció que habían encontrado el cuerpo de Liam. “Siempre que tratas con un niño, te pones sensible. Todos tenemos hijos. Te pones en esa situación. Este niño tenía una vida que vivir y se la arrebataron”, dijo el sheriff Gregory Seabolt a ABC11 News.

Y además confirmó que Liam estaba con el novio de su madre cuando desapareció. Las autoridades no proporcionaron datos sobre la persona o si es sospechoso, ya que la muerte del menor está siendo investigada.

“Esta pérdida es verdaderamente desgarradora. Les pedimos a todos que por favor continúen manteniendo a la familia de Liam en sus pensamientos y oraciones”, compartió el sheriff.

