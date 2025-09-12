Guillermo Ochoa llega a un acuerdo para mantenerse en Europa de cara al Mundial 2026

El guardameta mexicano e ídolo de la selección nacional, Guillermo Ochoa, sigue enfocado en poder mantener su carrera activa con el objetivo de poder participar en el Mundial de 2026 de la FIFA que se llevará a cabo de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá; esto luego de haber llegado a un acuerdo para seguir activo en Europa.

Se trata de la Asociación Atlética de Limassol de Chipre, equipo que llegó a un acuerdo con el guardameta azteca para poder reforzar su portería en el presente campeonato y así poder continuar con su carrera en el viejo continente; un detalle importante es que Ochoa se encontraba la espera de los exámenes médicos finales para poder estampar su firma dentro de la organización y así volver a las prácticas lo antes posible.

Esta información la dio a conocer el equipo a través de un comunicado en sus redes sociales, donde manifestaron su emoción al poder contar con una de las figuras más icónicas dentro del balompié azteca por sus cinco mundiales participados y demás logros personales tanto en la Liga MX como en Europa.

“La Asociación Atlética de Limassol se complace en anunciar el acuerdo de principio con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa, que se activará con la condición de que el futbolista pase con éxito los exámenes médicos necesarios. Guillermo Ochoa, uno de los porteros más reconocidos y consagrados de la era moderna, ha forjado su propia historia en el fútbol mundial”, dice el texto.

Guillermo Ochoa se niega al retiro y busca volver a España. Crédito: Moises Castillo | AP

“Con una trayectoria en las mejores ligas europeas y más de dos décadas de carrera al máximo nivel, ha competido en cinco Copas Mundiales de la FIFA con la selección mexicana, donde dejó una huella imborrable con sus grandes actuaciones, ganándose el respeto y el reconocimiento por su calidad y consistencia bajo la portería. Se espera que la experiencia, personalidad y liderazgo de Ochoa fortalezcan significativamente la plantilla de nuestro equipo, aportando calidad y confianza bajo los postes, así como inspiración a nuestros jugadores más jóvenes. AEL le da la bienvenida a su gran familia y le desea mucho éxito con la camiseta azul y amarilla”, agrega el comunicado.

El Limassol tiene 94 años de historia en el balompié de Chipre, siendo considerado como una de las plantillas más exitosas en la historia de este país a pesar de no haber quedado campeones de la liga desde la temporada 2011-2012; ahora con la presencia de Ochoa esperan poder mejorar su rendimiento defensivo para poder evitar ser víctimas de más goles en esta campaña y luchar por puestos europeos.

Con este nuevo contrato Guillermo Ochoa, de 40 años, llega a lo que será la séptima liga de su carrera profesional, uniéndose ya a las participaciones que tuvo en México, España, Francia, Portugal, Bélgica e Italia.

