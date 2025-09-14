De campeón a meme: derrota de ‘Canelo’ Álvarez desató ola de burlas en redes sociales

Lo que comenzó como una noche de boxeo épico en Las Vegas terminó convertido en un festín de memes para Saúl ’Canelo’ Álvarez. La derrota del mexicano ante Terence Crawford no pasó desapercibida y en redes sociales generó un alud de interacciones.

La derrota por decisión unánime dejó al mexicano sin cinturón. Y como si el golpe su pómulo derecho y el mal sabor de la derrota no fuesen suficientes, en redes sociales le propinaron un nocaut. Una avalancha de memes que transformó a Álvarez de campeón a trending topic.

Memes tras la derrota de ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford

How Crawford did Canelo the whole fight#CaneloVsCrawford pic.twitter.com/oARfy4HDA8 — TheSportsAlien 💎 🇮🇪 (@Sports_Alien_OG) September 14, 2025

Yo viendo como le están pegando al Canelo: #CaneloCrawford pic.twitter.com/pMt0RSEl9A — Diego (@DiegOrtiz_26) September 14, 2025

El vato que apostó toda la quincena a qué el Canelo iba a ganar: pic.twitter.com/fzzX74F2Ql — Tu Favorito (@TuExdeVerdad) September 14, 2025

Yo viendo la verguiza que le pusieron al Canelo



pic.twitter.com/GTW7jlv612 — 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) September 14, 2025

How I’m watching Canelo vs Crawford pic.twitter.com/5vxqA9WqBm — Hater Report (@HaterReport_) September 14, 2025

Se hizo canon esté meme, el Gordo que apostó 100 mil dólares a que ganaba el Canelo en estos momentos… pic.twitter.com/iQe4DUwuLE — El Buki Correlón 2.0 (@carlosolis52) September 14, 2025

The judges cooking the Canelo vs Crawford results.

pic.twitter.com/SOAz3YsvFF — DME 🇳🇦 (@dme_363) September 14, 2025

DICHO Y HECHO

Crawford le sacó todos los cinturones a Canelo. #CaneloVsCrawford #CaneloCrawford https://t.co/T5JyNGg1GZ — Dr. Maximiliano N. Morales (@Dr_MaxiMorales) September 14, 2025

Terence Crawford ganó los cuatro cinturones del supermedio que estaban en poder del mexicano y de esta manera se convierte en el primer púgil que ha sido campeón absoluto en tres categorías en la historia del boxeo (superliegro, wélter y supermedio).



