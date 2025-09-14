De campeón a meme: derrota de ‘Canelo’ Álvarez desató ola de burlas en redes sociales
Terence Crawford deja su récord en 42-0-0, mientras que Canelo Álvarez sufre la tercera derrota en su carrera (64-3-2)
Lo que comenzó como una noche de boxeo épico en Las Vegas terminó convertido en un festín de memes para Saúl ’Canelo’ Álvarez. La derrota del mexicano ante Terence Crawford no pasó desapercibida y en redes sociales generó un alud de interacciones.
La derrota por decisión unánime dejó al mexicano sin cinturón. Y como si el golpe su pómulo derecho y el mal sabor de la derrota no fuesen suficientes, en redes sociales le propinaron un nocaut. Una avalancha de memes que transformó a Álvarez de campeón a trending topic.
Memes tras la derrota de ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford
Terence Crawford ganó los cuatro cinturones del supermedio que estaban en poder del mexicano y de esta manera se convierte en el primer púgil que ha sido campeón absoluto en tres categorías en la historia del boxeo (superliegro, wélter y supermedio).
