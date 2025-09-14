Travis Kelce da detalles de su propuesta de matrimonio a Taylor Swift: “Se me escaparon algunas lágrimas”

El jugador de la NFL Travis Kelce reveló algunos detalles sobre su propuesta de matrimonio a la estrella de pop Taylor Swift, con quien se comprometió a finales de agosto.

En una entrevista con Erin Andrews para NFL on Fox, el ganador del Super Bowl habló sobre algunos detalles de su propuesta de matrimonio y aseguró que hubo fue un momento emotivo.

“Me sudaban las palmas de las manos. Soy muy sensible, así que se me escaparon algunas lágrimas”, dijo el deportista y estrella de la NFL.

El jugador de Kansas City Chiefs aseguró que ha sido emocionante todo el proceso desde que le pidió matrimonio a la famosa intérprete. “Ha sido un viaje emocionante hasta hoy. Estoy deseando pasar el resto de mi vida con ella”, dijo Kelce.

El entrevistador le preguntó cómo Taylor Swift ha influenciado en su vida. “Ella ha traído emoción y alegría por la vida que me hizo un mejor hombre, me hizo una mejor persona y me hizo sentir mucho más cómodo con quien soy”, expresó Kelce sobre su futura esposa.

Con respecto a otros detalles del compromiso, Kelce aseguró que prefería que su prometida fuese quien contara esos detalles.

Un día después del anuncio del compromiso el padre de Travis Kelce reveló algunos detalles sobre la propuesta de matrimonio. “(Travis) lo iba a posponer para, ya sabes, hacer algo grandioso, para convertirlo en un evento especial. Y le dije repetidamente, sabes, podrías hacerlo al costado del camino, hacerlo en cualquier lugar que lo convierta en un evento especial… cuando te arrodillas y le pides matrimonio”.

Travis Kelce y Taylor Swift anunciaron su compromiso el 26 de agosto de 2025 a través de sus respectivas redes sociales. La famosa pareja se comprometió en un jardín lleno de flores y compartieron con sus seguidores algunas fotos de ese momento especial. Hasta el momento se desconoce oficialmente cuándo se realizará la boda. Sin embargo, una fuente cercana a la pareja dijo a PEOPLE que la ceremonia será un evento privado y no en un espectáculo.

