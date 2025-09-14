Mets reviven con jonrón de Pete Alonso tras ocho derrotas en fila

Los New York Mets despertaron este domingo de una racha adversa de ocho derrotas consecutivas gracias a su estrella Pete Alonso, quien definió con un impresionante jonrón el triunfo de su equipo 5-3 en diez entradas ante Texas Rangers en el Citi Field de Queens.

Luego de una dura derrota este sábado ante Texas con la que Rangers aseguró la serie, los Mets intentaron por todos los medios evitar la barrida y lo consiguieron en parte gracias a Alonso, que mostró todo su poder con el cuadrangular 34 de la temporada.

Con el empate 2-2 en la pizarra gracias a otro vuelacerca de Brandon Nimmo junto una impulsada de Juan Soto, y posterior al buen cero que el joven Ryne Stanek había sacado en la parte alta del décimo inning, el Oso Polar se presentó al home y decidió el partido.

Un pitcheo del venezolano Luis Curvelo que se quedó en todo el medio del plato fue bateada por Alonso de línea directo hacia el jardín central/izquierdo, con el cual llegó el desahogo de un equipo completo que hasta ese momento se encontraba sumido en la derrota.

Mientras corría las bases, Alonso celebró con la gente eufórica en las gradas y al llegar al plato fue bañado con agua por sus compañeros.

Más allá del triunfo que cortó la seguidilla de derrotas, el triunfo fue vital para las aspiraciones de los Mets de avanzar a la postemporada 2025.

Con la victoria los de Queens suben su récord a 77-63 y mantienen el tercer comodín de la Liga Nacional, relegando a un juego a su inmediato perseguidor, San Francisco Giants.

Mira el batazo de Pete Alonso aquí:

PETE ALONSO HITS A WALK-OFF HOME RUN!!!!!!



THE METS WIN IT!!!!!! pic.twitter.com/mJjgmMQi7O — SNY (@SNYtv) September 14, 2025

