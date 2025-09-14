Osvaldo Ríos presume su cuerpo a los 64 años y recibe elogios en redes

El actor Osvaldo Ríos ha demostrado la importancia de cuidarse a sí mismo, pues a los 64 años de edad conserva un físico que es alabado por su público en las redes sociales.

En una reciente publicación, el artista indicó: “La edad es un estado mental. Si te sientes bien contigo, todo es posible. Osvaldo. 64 y contando”.

De fondo se veía un paisaje playero que disfrutó el veterano actor.

En otro mensaje, Osvaldo Ríos escribió para acompañar esta publicación: “Si te sientes bien contigo, en comunión llena de armonía con Dios y además tienes salud, todo es posible! Feliz Sábado de piel, arena y sal para tod@s!”.

Los seguidores del artista han reaccionado a este contenido con mensajes como: “La edad es solo un número, la verdadera edad está en el interior de la persona,en su espíritu,en su forma de ver la vida y disfrutarla.Muchas bendiciones con todo el cariño desde Galicia”, “Tan lindo como siempre”, “Mi amor platónico, siempre bello, hermoso, nunca hay que dejarse caer. Siempre positivo, esa es la actitud”.

Otros mensajes que escribieron fueron: “No es por decir, pero Osvaldo está jovencito, un menor, y además con muy buena actitud”, “Mente sana, cuerpo sano. No eres un número que te cataloga en una etapa de tu vida, eres tú en toda tu esencia y dueño de tu libertad, más allá de ninguna clasificación”.

El puertorriqueño se caracteriza por ser una persona que se cuida no solo con ejercicios, sino también con una alimentación sana y algunos tratamientos que le ayudan a distintas mejoras de su organismo.

En sus redes sociales, Osvaldo Ríos comparte algunos tips con su audiencia, en busca de dar a conocer algunos métodos que asegura le han funcionado.

