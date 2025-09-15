ADN en toalla que envolvía un rifle vincula a sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

El director del FBI, Kash Patel, confirmó este lunes que el ADN hallado en una toalla envuelta alrededor de un rifle coincide con el de Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, según reportó la agencia Associated Press.

De acuerdo con la información divulgada por AP, los investigadores también encontraron rastros genéticos de Robinson en un destornillador recuperado del tejado desde donde se efectuó el disparo.

Patel señaló a Fox News que estos elementos fortalecen el caso en contra del sospechoso.

Las autoridades de Utah se preparan para presentar cargos de asesinato capital contra Robinson.

El ataque, ocurrido el pasado miércoles en la Universidad del Valle de Utah, interrumpió una de las charlas de Kirk, una de las figuras más influyentes del conservadurismo en Estados Unidos y fundador de Turning Point USA, organización política con sede en Arizona.

El hecho ha intensificado el temor a una escalada de violencia política en un país ya marcado por la polarización, destacó AP.

Según los investigadores citados por la agencia, Robinson habría expresado odio hacia Kirk y abrazado una “ideología izquierdista” alimentada en foros en línea. El gobernador de Utah, Spencer Cox, indicó que el joven pasaba gran parte de su tiempo en “rincones oscuros de internet”.

Patel aseguró además que el acusado escribió una nota antes del ataque en la que afirmaba que tenía “la oportunidad de eliminar” a Kirk. Aunque la nota fue destruida, los agentes pudieron recuperar su contenido.

La AP informó que la munición usada en el tiroteo incluía grabados con mensajes antifascistas y frases propias de la cultura de los memes, como “¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!”.

Robinson fue arrestado el jueves por la noche en St. George, en el suroeste de Utah, cerca de donde creció.

Mientras tanto, los homenajes a Charlie Kirk se multiplican en todo el país. Según reportó AP, cientos de personas participaron en una vigilia en el Kennedy Center de Washington, y distintos eventos deportivos guardaron minutos de silencio en su memoria.

El vicepresidente JD Vance, amigo cercano del activista, incluso condujo de manera especial el lunes el programa de entrevistas de Kirk en la plataforma Rumble.

