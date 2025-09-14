Tyler Robinson, presunto asesino de Kirk es pareja de una mujer trans que colabora con el FBI

En una actualización del caso de Charlie Kirk, el gobernador de Utah, Spencer Cox declaró este domingo en una entrevista para NBC, que aún no han logrado descifrar el motivo que orilló a Tyler Robinson, el presunto atacante, a disparar contra el conservador. Y adelantó que la pareja del sospechoso, una mujer transgénero está colaborando con las autoridades en la investigación.

Tyler Robinson, de 22 años se encuentra bajo custodia, mientras continúan la investigación. El sospechoso tiene una relación sentimental con una mujer trans, identificada como Lance Twiggs, de 22 años, con quien comparte un apartamento.

“No tenía idea de qué estaba sucediendo”

“El compañero de apartamento era su pareja sentimental, un hombre en transición a mujer”, expresó el gobernador Cox a la cadena NBC.

“Puedo decir que ha sido increíblemente cooperativo; esta pareja ha sido muy cooperativa; no tenía ni idea de que esto estaba sucediendo”, añadió Cox.

Twiggs, según se ha verificado no sabía qué Robinson era el responsable de la muerte del activista conservador. Durante la investigación, los detectives descubrieron mensajes entre ellos, que llevó a los oficiales al domicilio que compartían juntos.

La pareja mantenía un perfil bajo

Robinson y Twiggs viven en un complejo de apartamentos en el lado sur de St. George, Utah, donde residen estudiantes universitarios, veinteañeros y familias jóvenes, reportó New York Post.

Los vecinos dijeron que ambos mantenían un perfil bajo y rara vez se les veía al aire libre, al parecer pasaban tiempo dentro de su domicilio jugando videojuegos.

Cabe destacar, que el gobernador Spencer Cox también apuntó que hasta el momento, Robinson no ha querido colaborar con las autoridades. Pero, compartió que el sospechoso tiene convicciones políticas de izquierda.

“¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!”

“Sus amigos han confirmado que existía una especie de Internet profundo y oscuro, la cultura Reddit y otros lugares oscuros de Internet en los que esta persona se adentraba profundamente”, comentó Cox en la misma entrevista.

La bala que encontraron con el arma que utilizó Robinson para matar a Charlie Kirk tenía mensajes grabados que fueron calificados por las autoridades como “burlones, antifascistas y de la cultura meme”. Los registros judiciales muestran que un casquillo de bala tenía el mensaje: “¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!”.

Por el momento, los investigadores aún intentan determinar cuál fue el motivo que orilló a Robinson a atacar fatalmente a Kirk, quien fue impactado con una bala en el cuello, el miércoles durante una conferencia en la Universidad del Valle de Utah.

Foto: FBI

Kirk y su opinión antitransgénero

A través de redes sociales, se han compartido videos sobre las conferencias de Charlie Kirk y sus opiniones antitransgénero o sobre la comunidad LGBTQ. Aunque los detectives y autoridades involucradas en el caso, no declararon si esto podría ser una motivación, para algunas personas estas opiniones las consideraban incómodas.

El funeral del activista conservador Charlie Kirk se realizará el domingo 21 de septiembre en el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona, con capacidad para 60,000 personas. El presidente Donald Trump confirmó sus asistencia.

