Vance presentará el podcast de Charlie Kirk este lunes a modo de homenaje

El vicepresidente JD Vance anunció que presentará la edición de este lunes de “The Charlie Kirk Show” en tributo al activista conservador que fue asesinado durante un evento universitario en Utah la semana pasada.

A través de una publicación en X, Vance dijo que presentar el programa será un honor y una ocasión para “rendir homenaje a mi amigo”. Se transmitirá al mediodía, hora del Este.

El vicepresidente le atribuyó a Kirk un rol fundamental en su ascenso político, quien le sirvió de ayuda para convertirse en vicepresidente y presentarlo al presidente Donald Trump. Tanto Vance como su esposa, Usha Vance, mantuvieron una relación cercana con Kirk. Acompañaron el ataúd del activista en un vuelo a Phoenix el jueves pasado, un día después del fatal incidente, informó NBC News.

Tributos a Kirk que estarán por realizarse

Turning Point USA, el influyente grupo político centrado en los jóvenes que fundó Kirk, organizará un gran servicio conmemorativo en su honor. La ceremonia se llevará a cabo en el State Farm Stadium, ubicado en la cercana Glendale, el 21 de septiembre.

En la vigilia de oración que se celebró en el Centro Kennedy el domingo por la noche, miembros de la administración Trump y del Congreso participaron para honrar a Kirk. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó que el asesinato de Kirk “proyectó una sombra oscura” sobre el Capitolio y calificó su legado de “inconmensurable”.

Figuras políticas que lamentaron la muerte de Kirk

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció el papel de Kirk y Turning Point en el “impulso” que la victoria de Trump en las elecciones de 2024 obtuvo. Leavitt añadió que hablaba en nombre del presidente cuando aseguró que él “amaba” a Kirk.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., describió a Kirk como su “hermano espiritual”. Kennedy Jr. comentó que ambos se unieron por su oposición a las normativas de confinamiento durante la pandemia de COVID.

Las autoridades arrestaron a Tyler Robinson, de 22 años y residente de Utah, como presunto autor del asesinato de Kirk. Las circunstancias del crimen se produjeron durante un evento que Kirk llevó a cabo el miércoles en la Universidad del Valle de Utah.

“Si antes pensaban que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea”, dijo la esposa de Kirk en un video. “No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo el país y el mundo”.

