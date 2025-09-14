Trauma y miedo: así viven estudiantes tras el asesinato de Charlie Kirk en Utah

A pocos días del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah, los estudiantes intentan retomar sus rutinas mientras cargan con el peso del trauma. Muchos no logran dormir, otros han evitado regresar al campus y varios buscan apoyo en memoriales improvisados que se han convertido en espacios de desahogo colectivo, señaló la agencia Associated Press.

Un estudiante relató que permaneció en su casa dos días, demasiado nervioso para volver a clases tras presenciar el ataque. Otra joven llamó a su padre para que la llevara a casa, incapaz de sobreponerse a la escena que presenció: el disparo único, la caída de Kirk y la confusión que se apoderó del auditorio.

“Regresar se sentirá terrible, como una carga en mi corazón”, dijo Marjorie Holt, de 18 años, al llevar flores al campus.

De acuerdo con la agencia, el gobernador Spencer Cox pidió moderar la retórica política en medio de la conmoción que ha dejado el crimen, mientras investigadores federales y locales se preparan para la comparecencia del sospechoso, Tyler James Robinson, el martes.

El joven de 22 años fue detenido el jueves, lo que redujo parte del temor en el campus, aunque persisten las dudas sobre el motivo y las fallas de seguridad que permitieron el ataque desde una azotea universitaria.

En medio del luto, estudiantes como Alec Vera confiesan sentirse paralizados. “No podía concentrarme, evitaba a la gente. Necesitaba venir aquí y estar con otros que también están de duelo”, expresó tras visitar el memorial repleto de flores, banderas y mensajes de apoyo a Kirk.

Otros, como Alexis Narciso, reconocen que los ruidos fuertes les provocan recuerdos intrusivos del tiroteo.

La universidad anunció que reforzará la seguridad cuando las clases se reanuden el 17 de septiembre, informó la AP. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad persiste no solo entre estudiantes, sino también en residentes cercanos al campus.

