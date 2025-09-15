Antigua residencia de Liam Gallagher está en venta

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Selsley, Cotswolds, que fue hogar de Liam Gallagher y de su prometida Debbie Gwyther durante una temporada.

Según ‘New York Post’, Liam estuvo alquilaron la propiedad durante el año pasado, justo antes de que iniciara su gran gira con Oasis. Incluso, fue en esa propiedad que comenzó a ensayar para el tour que comenzó en Gales, Inglaterra, y que terminará en São Paulo, Brasil.

Se dice que Liam pagaba $23,000 dólares mensuales por el sitio, y ahora está en venta por $7.98 millones de dólares. Desde 2015 la propietaria es Rebekah Seddon-Wickens, una empresaria inmobiliaria que se encargó de hacer una extensa reforma en la casa que data de 1584.

Seddon-Wickens tuvo que invertir ocho años y mucho dinero en la reforma del sitio, el cual adquirió a través de una subasta. Para hacer la reforma tuvo que usar planos victorianos originales y registros históricos. Aunque procuró ser fiel al diseño original, también incorporó toques modernos.

En el listado, disponible en la página web de Savills, se describe: “Al cruzar el porche gótico con arcos, le recibirá el cálido ambiente de esta propiedad. Los elementos originales, como la chimenea ornamentada, los suelos de madera noble y las ventanas con parteluces, añaden un toque de elegancia y un encanto atemporal”.

La casa está distribuida en cuatro plantas con 11 dormitorios, 10 baños, vestíbulo, múltiples salas de estar, cocina gourmet, comedor, cuarto de lavado y otras comodidades. En el listado también se resalta que “la propiedad cuenta con tres escaleras que conducen al amplio sótano, el nivel más amplio de la casa, completamente renovado con un estándar excepcional”.

Al exterior la propiedad cuenta con extensas áreas verdes, las cuales se describen como “el encantador jardín ofrece un oasis privado para la relajación y las actividades al aire libre”.

