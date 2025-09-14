Está en venta la mansión de Hannah Montana en Malibú

El año que viene se cumplen dos décadas del estreno de Hannah Montana en Disney Channel. Por los momentos no se ha confirmado cómo se celebrará, aunque su protagonista Miley Cyrus ya ha mostrado algunas pistas de algo ocurrirá.

Mientras tanto, los fanáticos millonarios de la serie tienen la oportunidad de comprar la casa que, en la ficción, pertenecía a Hannah Montana y a su familia.

La propiedad ubicada en Malibú, California, entró al mercado de bienes raíces hace algunas semanas por $21 millones de dólares. Hay que recordar, que como es costumbre, se cree que la serie no fue filmada dentro de la casa, sino que la producción usó su fachada para situar a los espectadores.

A inicios de año se había dicho que la propiedad había sido afectada por los incendios de Los Ángeles, pero esto fue desmentido y las fotos del listado la muestran en pie.

En el listado, disponible en la página web de Westside Estate Agency, se resalta que esta propiedad está ubicada en “un raro lote de 80 pies frente al mar en la exclusiva Broad Beach de Malibú, esta propiedad estilo Cape Cod ofrece amplias vistas al océano y una vida interior y exterior perfecta”.

La casa principal tiene una extensión de 5,653 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Del interior se tiene que resaltar sus grandes ventadas con vista al mar, tragaluces, techos altos, vigas de maleta a la vista y otros detalles. La agente de bienes raíces encargada de la venta dice: “La cocina es el elemento central de la casa, conectada con la sala de estar y el comedor, y se abre a una amplia terraza privada con vista al mar”.

Hay que recordar que hace un tiempo se dijo que Selena Gómez había grabado su programa para HBO Max, ‘Selena+Chef’, en esta misma propiedad. “La cocina está equipada con encimeras de granito, electrodomésticos Viking, tres hornos, dos lavavajillas y amplios gabinetes a medida, ideales para recibir invitados o preparar catering para grandes reuniones”.

Al exterior tiene terraza, comedor, jacuzzi y acceso directo al mar, por lo que tiene espacio más que suficiente para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

