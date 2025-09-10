Antigua mansión de Ricky Martin está en venta por $49.9 millones de dólares

Acaba de regresar al mercado de bienes raíces una casa en Beverly Hills, California, que en el pasado perteneció al cantante puertorriqueño Ricky Martin. Actualmente, está disponible por $49.9 millones de dólares, aunque es un precio muy por debajo de lo que se esperaba recibir por el sitio originalmente.

La propiedad ya había estado disponible en el mercado hace un mes por $75 millones de dólares, pero su actual dueño y su agente de bienes raíces decidieron rebajar mucho su precio para atraer más interesados.

Uno de los mayores atractivos de esta residencia es su relación con famosos, en el pasado le ha pertenecido al actor inglés Michael Caine y a Ricky Martin, fueron famosos. Antes de ellos, la propiedad también perteneció a la familia de la actriz Doris Day.

Se sabe que el cantante puertorriqueño, quien acaba de recibir el Latin Icon en los MTV VMAs, le vendió la mansión a los actuales dueños en 2006 por $15 millones de dólares. Según ‘Mansion Global’, la casa pertenece a una LLC vinculada con Michael Smith, CEO de la exportadora de gas natural Freeport LNG, y su esposa.

En el listado, disponible en la página web de Compass, la propiedad es descrita como una “legendaria finca de Beverly Hills con una rica tradición hollywoodense”. También se destaca que está “ubicada tras altos portones y con acceso a través de un largo camino sinuoso y arbolado, la propiedad se despliega en un amplio aparcamiento con capacidad para más de 20 vehículos. El terreno incluye una lujosa residencia principal, casa de huéspedes, cancha de tenis, área de juegos infantiles independiente y una caseta de seguridad”.

La gran casa principal está distribuida en seis dormitorios, 12 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Sobre su interior se dice que está “está cuidadosamente diseñada para una cómoda vida familiar”.

En sus extensas áreas verdes también hay terrazas, huertos, jardines, piscina, área de spa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

