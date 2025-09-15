Armand Duplantis gana oro en Tokio y rompe su propio récord mundial con 6.30 metros

El sueco Armand Duplantis volvió a dejar huella en la historia del atletismo este lunes al conquistar la medalla de oro en el Mundial de Tokio y, además, superar una vez más su propio récord mundial de salto con pértiga con una marca de 6.30 metros, alcanzada en su tercer y último intento.

El podio lo completaron el griego Emmanouil Karalis, que se colgó la plata con 6.00 metros, y el australiano Kurtis Marschall, bronce tras registrar marca personal con 5.95 metros.

Con apenas 25 años, Duplantis sigue ampliando un palmarés que ya lo ubica entre los más grandes de la disciplina: dos oros olímpicos, seis títulos mundiales (tres al aire libre y tres bajo techo), cuatro europeos (tres al aire libre y uno en pista cubierta) y 41 victorias en la Liga Diamante, donde ha ganado cinco veces el preciado trofeo del diamante.

El camino del fenómeno nórdico hacia la cima comenzó el 8 de febrero de 2020 en Torun (Polonia), donde con apenas 20 años rompió el récord del mundo al superar los 6,17 metros, dejando atrás la marca de Renaud Lavillenie (6,16) vigente desde 2014.

Desde entonces, Duplantis no ha dejado de batir sus propios registros: en apenas cinco años ha elevado el listón del récord mundial 14 veces, hasta llevarlo ahora a una altura que parecía impensable: 6,30 metros.

