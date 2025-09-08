2 boletos en Texas y Missouri ganan el Powerball de $1,787 millones, el segundo mayor premio de lotería en EE.UU.

El sueño de millones de jugadores se cumplió este fin de semana en Estados Unidos. 2 boletos vendidos en Texas y Missouri resultaron ganadores del jackpot de $1787 millones de dólares del Powerball, el segundo premio más grande en la historia de las loterías estadounidenses.

El sorteo, realizado la noche del sábado 6 de septiembre, tuvo como números ganadores a los 11, 23, 44, 61 y 62, junto al Powerball rojo 17. El multiplicador Power Play fue de 2. Con este resultado, se puso fin a una racha récord de 42 sorteos consecutivos sin ganador del premio mayor, que había iniciado el 31 de mayo de 2025, cuando otro jugador en California se llevó un premio histórico.

Una tienda de la suerte en Fredericksburg, Texas

El boleto ganador en Texas fue vendido en la tienda Big 103 Shop, una gasolinera y tienda de conveniencia ubicada sobre la U.S. Highway 290, en Fredericksburg, un conocido destino turístico de Texas Hill Country.

La gerente del local, Melania Carter, de 36 años, confesó al Daily Mail que la noticia la sorprendió: “No sabemos quién lo compró ni cuándo, pero estamos emocionados. Desde temprano, los vecinos nos preguntan si fuimos nosotros”, dijo entre risas.

El negocio, que abrió en febrero de este año, recibirá un bono minorista de $250,000 por haber vendido uno de los boletos ganadores. Desde el anuncio, las ventas de lotería se dispararon, con clientes que aseguran querer comprar en una “tienda de la suerte”.

“Es la mejor publicidad que podríamos tener”, agregó Carter.

2 personas compartirán este histórico premio del Powerball y de todos los juegos de lotería de EE.UU. (Foto: George Walker IV/AP)

Opciones para los ganadores

Cada uno de los 2 afortunados tiene la posibilidad de elegir entre:

* Un pago en efectivo único de $410.3 millones antes de impuestos.

* Un premio anualizado de $893.5 millones, distribuido en 30 pagos a lo largo de 3 décadas. El primero se recibe de inmediato y los siguientes aumentan un 5% cada año.

Tanto en Texas como en Missouri, la ley permite que los ganadores permanezcan en el anonimato. Sin embargo, deberán reclamar su premio en un máximo de 180 días en la sede de la Lotería de cualquiera de estos 2 estados.

Las autoridades recomiendan a los jugadores que revisen sus boletos con cuidado y, si resultaron ganadores, los firmen, los resguarden en un lugar seguro y busquen asesoría financiera y legal antes de acudir a cobrar el premio.

Millones en premios secundarios

El sorteo del sábado también dejó miles de ganadores adicionales en todo el país. Según Powerball:

* 18 boletos acertaron los 5 números blancos y ganaron $1 millón cada uno, vendidos en estados como Nueva York, California, Florida, Illinois y Ohio.

* 2 boletos (en Kansas y Texas) activaron la opción Power Play, duplicando su premio a $2 millones.

* Más de 9.9 millones de boletos ganaron premios en diferentes categorías, incluyendo 232 premios de $50,000 y 90 premios de $100,000.

* Además, en el sorteo adicional Double Play, 2 boletos vendidos en Florida y Maine se llevaron $500,000 cada uno.

Expectativa y misterio en Texas

En Fredericksburg, la emoción no se ha hecho esperar. Los empleados de la tienda Big 103 han pasado el fin de semana adivinando quién podría ser el afortunado. Carter, sin embargo, reconoció que probablemente nunca lo sabrán.

“Muchas personas reclaman de forma anónima y tal vez nunca sepamos quién fue”, comentó.

El hecho de que el ganador texano haya elegido sus propios números, llenando el formulario a mano en lugar de dejar que la computadora generara la combinación, añade un toque de misterio.

“Esperamos que haya sido alguien local, alguien que lo necesite, pero también pudo ser un turista de paso rumbo a Austin. Nunca se sabe”, añadió la gerente.

Un premio para la historia

El jackpot de $1,787 millones se ubica como el segundo más alto jamás entregado en EE.UU., solo por detrás del récord de $2,040 millones que se ganó en California en noviembre de 2022.

Desde su creación en 1992, el Powerball ha recaudado más de $36,000 millones para programas públicos en el país, incluyendo educación, infraestructura y servicios comunitarios. Más de la mitad de lo recaudado por cada boleto vendido permanece en el estado donde se realiza la compra, apoyando iniciativas locales.

Próximo sorteo y reinicio del jackpot

Tras este histórico desenlace, el premio mayor del Powerball se reiniciará en $20 millones para el sorteo de este lunes por la noche. Además, el multiplicador 10X Power Play estará disponible para los jugadores, ya que el jackpot es inferior a los $150 millones.

Los sorteos de Powerball se celebran 3 veces por semana, cada lunes, miércoles y sábado a las 22:59 horas (ET), desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee. Las transmisiones son en vivo por televisión y en línea a través de Powerball.com.

Mientras tanto, la atención sigue puesta en Texas y Missouri, donde los 2 nuevos millonarios tienen la difícil tarea de decidir cómo reclamarán su premio y, sobre todo, cómo transformarán sus vidas después de una noche que quedará marcada en la historia de las loterías.

