¿No ganaste el premio mayor del Powerball? No importa, no tires tus tickets

Después de 42 semanas consecutivas sin un solo ganador del premio mayor, la lotería Powerball finalmente entregó su pozo récord de $1,787 millones de dólares a 2 afortunados jugadores en Estados Unidos. Los boletos premiados fueron vendidos en Texas y Missouri, y cada uno recibirá la mitad de la monumental cifra, la más alta repartida en lo que va de 2025.

La racha de acumulación había iniciado desde el pasado 31 de mayo, cuando un jugador en California se llevó un premio de $204.5 millones. Desde entonces, el pozo creció semana tras semana hasta alcanzar la cifra histórica sorteada el sábado 6 de septiembre.

Los números seleccionados fueron 11, 23, 44, 61, 62 y el Powerball 17. Estos coincidieron exactamente con los boletos de los 2 ganadores, quienes superaron las extraordinarias probabilidades de 1 entre 292.2 millones para llevarse el premio más esperado del año.

Ambos jugadores tendrán la opción de recibir su premio en pagos anuales o en un solo pago en efectivo. Si eligen la segunda modalidad, tras impuestos federales y deducciones, cada uno se quedará con aproximadamente $258.5 millones.

Revisa bien tus tickets del sorteo pasado del Powerball antes de desecharlos, ya que pudiera ser el ganador de un pequeño premio. (Foto: Stephanie Scarbrough/AP)

No solo hubo dos ganadores

Aunque el gran premio acaparó la atención, la Lotería Powerball recordó en un comunicado que 9.9 millones de boletos resultaron premiados en diferentes categorías durante el sorteo.

Entre ellos:

* 18 jugadores acertaron los 5 números blancos, lo que les dio un premio millonario.

* 2 de esos jugadores habían elegido la opción Power Play, duplicando su premio a $2 millones cada uno.

* 232 jugadores lograron combinar cuatro bolas blancas y el Powerball rojo, llevándose entre $50,000 y $100,000 según su jugada.

* En total, 90 jugadores alcanzaron el premio de $100,000, una suma considerable pese a no llevarse el pozo principal.

Las autoridades de Powerball insistieron en que los jugadores revisen cuidadosamente sus boletos, ya que incluso sin haber obtenido el premio mayor, podrían tener en sus manos sumas significativas.

Consejos para los nuevos millonarios

Más allá de la emoción, los expertos en finanzas advierten que ganar una cifra de tal magnitud conlleva riesgos. El asesor financiero Michael Ashley Schulman, socio de Running Point Capital Advisors, recomendó a los nuevos millonarios proteger su privacidad antes de dar a conocer públicamente la noticia.

“Mantener la información personal en reserva y ser cauteloso al compartir la buena fortuna es clave, ya que puede atraer a personas con malas intenciones”, declaró Schulman a The US Sun.

El especialista sugirió medidas drásticas como cambiar de número telefónico, correo electrónico e incluso eliminar cuentas antiguas de redes sociales para evitar el contacto con desconocidos o posibles amenazas.

La importancia de la paciencia

Otra recomendación esencial es no apresurarse. Schulman advirtió que los ganadores no deben correr a reclamar el premio sin antes informarse sobre los plazos disponibles, tomarse un tiempo para asimilar el cambio de vida y evitar decisiones impulsivas.

“La riqueza repentina puede transformar por completo una vida, por lo que es necesario tener la cabeza fría, organizarse y adaptarse con calma”, añadió.

Entre los pasos prácticos aconsejados, figuran:

1) Hacer copias y fotos del boleto ganador.

2) Guardarlo en una caja fuerte resistente al agua y al fuego.

3) Consultar de inmediato a un abogado y a un asesor financiero.

4) Planificar con antelación la estrategia de cobro y la administración de la nueva fortuna.

Una oportunidad que cambia la vida

El Powerball se ha convertido en un fenómeno cultural en EE.UU., no solo por los premios multimillonarios que reparte, sino también por las historias sorprendentes de sus ganadores.

Recientemente, las autoridades instaron a un ganador de $2 millones a reclamar su premio antes de que expirara el plazo, mientras que otro afortunado jugador, el mayor ganador en la historia de su estado, sorprendió a todos con una peculiar primera compra que se volvió viral.

La lotería recuerda que cada sorteo ofrece más de una posibilidad de ganar, aunque el premio mayor sea la principal atracción. Y aunque no todos puedan llevarse los miles de millones, las probabilidades de obtener premios de $50,000 o $100,000 hacen que millones de estadounidenses sigan jugando semana tras semana.

Este sorteo, que se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, se ha consolidado como una de las loterías más populares del mundo. Con boletos de apenas $2, los participantes persiguen el sueño de convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

El histórico premio de $1,787 millones pasará a la historia no solo por su tamaño, sino también por haber sido compartido entre 2 residentes de distintos estados, quienes ahora enfrentan el reto de manejar la fortuna de manera responsable.

Mientras tanto, millones de jugadores ya esperan el próximo sorteo, soñando con que sus números sean los siguientes en cambiarles la vida para siempre.

