Premio de $1,787 millones del Powerball: ¿por qué el ganador de Texas cobrará más que el de Missouri?

El Powerball volvió a batir récords en Estados Unidos con un premio mayor de $1,787 millones, sorteado el pasado sábado 6 de septiembre. 2 boletos vendidos en Texas y Missouri acertaron la combinación ganadora y ahora se repartirán el gigantesco monto, que será dividido en partes iguales.

Sin embargo, las regulaciones fiscales en cada estado marcarán una gran diferencia en la cantidad de dinero que finalmente recibirá cada afortunado.

Las opciones de cobro para los ganadores

Antes de aplicar los impuestos, los ganadores del Powerball deben elegir entre 2 modalidades de pago:

* Premio anualizado: $893.5 millones, repartidos en 30 pagos.

* Pago único en efectivo: $410.3 millones.

En el caso del pago anualizado, el ganador recibe un desembolso inmediato seguido de 29 cuotas anuales que aumentan un 5% cada año, según el portal oficial de la lotería. Esta opción suele ser atractiva para quienes buscan un ingreso garantizado a largo plazo, mientras que el pago único ofrece liquidez inmediata pero con un monto menor tras los descuentos fiscales.

Texas Vs. Missouri: quién recibe más dinero

Aunque ambos boletos ganaron el mismo premio, los impuestos estatales determinan quién se quedará con la mayor parte del botín.

Texas no cobra impuestos estatales sobre premios de lotería. El único descuento corresponde al impuesto federal del 24%.

* Premio anualizado neto: $678.6 millones

* Pago único neto: $311.8 millones

Missouri aplica un impuesto estatal fijo del 4% sobre premios superiores a $600, además del impuesto federal.

* Premio anualizado neto: $643.3 millones

* Pago único neto: $295.4 millones

El ganador de Texas no tendrá que pagar impuestos estatales y, por lo tanto, recibirá más dinero del premio mayor del Powerball. (Foto: Michael Conroy/AP)

Esto significa que, aunque los 2 ganadores acertaron la misma combinación, el residente de Texas recibirá decenas de millones de dólares más que el de Missouri si ambos optan por la misma modalidad de cobro.

Los estados con mayores impuestos a la lotería

La ubicación geográfica es un factor determinante en las ganancias netas de un premio de lotería en Estados Unidos. Estos son los 10 lugares donde se aplican las tasas más altas en 2025:

1) Nueva York: 8.82%

2) Maryland: 8.75%

3) Washington D. C.: 8.5%

4) Oregon: 8.5%

5) Nueva Jersey: 8%

6) Wisconsin: 7.65%

7) Minnesota: 7.25%

8) Carolina del Sur y Arkansas: 7%

9) Connecticut: 6.99%

Esto significa que un boleto ganador en Nueva York podría ver reducida casi una décima parte de su premio solo en impuestos estatales, sin contar la retención federal.

¿Cómo se juega al Powerball?

El Powerball es una de las loterías más populares en EE.UU. Para participar, el jugador debe seleccionar:

* 5 números entre el 1 y el 69 (bolas blancas).

* Un número adicional entre el 1 y el 26, conocido como la Powerball roja.

La elección puede hacerse manualmente, rellenando la boleta en el punto de venta, o mediante selección automática, donde el sistema genera los números al azar.

Los sorteos se realizan 3 veces por semana: lunes, miércoles y sábado a las 22:59 horas (ET), en el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee. Para ganar el premio mayor, es necesario acertar las 5 bolas blancas en cualquier orden, más la Powerball roja.

Un premio histórico marcado por los impuestos

El sorteo del 6 de septiembre no solo quedará en la historia por la magnitud del premio, sino también por la diferencia que los impuestos estatales imponen en la cantidad final. Mientras el ganador de Texas celebrará con un monto mayor gracias a la ausencia de cargas locales, el de Missouri tendrá que conformarse con una suma reducida por la retención estatal.

Más allá de los números, el Powerball demostró nuevamente por qué sigue siendo uno de los juegos de azar más seguidos del país: la posibilidad de que un simple boleto cambie la vida de quien lo compre, aunque la letra chica fiscal termine llevándose una buena parte del sueño millonario.

