Los 6 números que han salido más de 100 veces en los sorteos de Powerball

Este sábado 6 de septiembre de 2025, el sorteo de Powerball promete romper expectativas, con un bote estimado en $1,700 millones de dólares, el tercero más alto en la historia de Estados Unidos, y una versión en efectivo cercana a los $ 770,3 millones antes de impuestos.

Tras el sorteo del miércoles 3 de septiembre, en el que nadie acertó los 6 números (3, 16, 29, 61, 69 y Powerball 22, con Power Play 2×), el premio escaló a la cantidad anteriormente descrita. El ganador tendrá la opción de recibirlo como una anualidad con pagos crecientes durante 30 años o un desembolso inmediato en efectivo.

Los 6 números que han salido en más de 100 sorteos del Powerball

Un análisis de Lotto Numbers abarcó 1,245 sorteos entre el 10 de julio de 2015 y el 9 de enero de 2025 (cabe notar el año final ajustado para completar una década). Los 6 números más repetidos fueron:

* 61: 114 apariciones

* 21: 112 apariciones

* 23: 111 apariciones

* 33: 109 apariciones

* 69: 107 apariciones

* 27: 105 apariciones

Mientras que los menos frecuentes fueron:

* 13: 66 veces

* 49: 71 veces

* 26: 72 veces

* 46: 75 veces

* 34 y 65: 78 veces

* 29: 79 veces

Además, en cuanto a la bola roja (Powerball), los 6 más repetidos fueron:

* 4: 60 veces

* 21: 59 veces

* 24: 58 veces

* 18: 57 veces

* 25: 56 veces

* 14: 55 veces

Sobre los números “atrasados”, los que llevan más sorteos sin aparecer son:

* 26: ausente desde hace 54 sorteos

* 66: 51 sorteos sin salir

* 20 y 39: ambos ausentes en 49 ediciones

¿Cuál es la relevancia de estos datos?

Para muchos jugadores, los números “calientes” inspiran confianza en su recurrencia, mientras que los “fríos” se interpretan como a punto de salir. Sin embargo, la propia lotería destaca que cada sorteo es completamente aleatorio, y no se puede prever ningún resultado. Esta tensión entre estadística y superstición forma parte del ritual previo a cada sorteo.

