Lil Nas X entra a rehabilitación tras caminar sin ropa y agredir a policías

El rapero Lil Nas X, conocido tanto por romper récords en las listas de éxitos como por su estilo irreverente, acaba de iniciar un tratamiento de rehabilitación fuera de California para lidiar con los delitos graves relacionados con un extraño incidente ocurrido hace unas semanas en Los Ángeles.

De acuerdo con TMZ, el cantante de 26 años, cuyo nombre real es Montero Hill, inició un tratamiento de rehabilitación fuera de California. Su equipo legal fue quien confirmó esta información durante una audiencia en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, realizada este lunes.

La jueza Shellie Samuels dio luz verde a una modificación en sus condiciones de libertad condicional, permitiéndole continuar en tratamiento mientras espera el juicio.

“El acusado puede permanecer fuera del estado mientras continúe en tratamiento”, declaró la jueza, según Rolling Stone. Los detalles de su atención médica, sin embargo, quedaron sellados por el tribunal. Lo que sí se sabe es que su próxima cita judicial está programada para noviembre.

¿Qué sucedió con Lil Nas X?

Todo comenzó a finales de agosto, cuando la policía lo acusó de cuatro delitos graves después de un episodio en abril en el que el intérprete fue visto caminado desnudo por una calle de Los Ángeles y, al ser confrontado por agentes se lanzó contra ellos.

Ahora enfrenta tres cargos por agresión contra un agente de policía y un cargo por resistencia a un oficial ejecutivo. De ser hallado culpable, el intérprete de Old Town Road podría pasar hasta cinco años tras las rejas.

TMZ publicó un video que muestra a Lil Nas X en ropa interior y botas vaqueras, con un cono de tráfico en la cabeza. El video circuló rápidamente en línea.

El rapero se declaró inocente y fue liberado tras pagar una fianza de $75 mil dólares. Las autoridades lo llevaron inicialmente a un hospital por una presunta sobredosis antes de transferirlo a prisión.

Por ahora, lo que está claro es que su estancia en rehabilitación podría ser clave en cómo se resuelva su situación en los tribunales.

