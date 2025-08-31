Padre de Lil Nas X rompió en llanto al ver a su hijo en prisión

El padre del rapero Lil Nas X, Robert Stafford, relató cómo fue ver a su hijo en prisión tras su polémico arresto. El ganador del Grammy fue arrestado hace pocos días luego de caminar semidesnudo por las calles de Los Ángeles y enfrenta cargos por presuntamente agredir a un oficial de policía.

En una entrevista a The Times de Londres en una entrevista publicada el viernes 29 de agosto, Stafford relató cómo fue el momento de ver a su hijo tras las rejas, algo que describe como un momento sumamente difícil.

“Fui a visitarlo a la cárcel y, en cuanto crucé esa puerta, no pude hacer nada más que llorar. Ver a mi niño al otro lado de ese vidrio… Derramamos lágrimas juntos por un momento. Y tuve que decirle que ‘lo que estás viviendo es normal’. Todos tenemos crisis de vez en cuando, pero la diferencia es que las tuyas se hacen públicas”, relató el padre del rapero.

Según explicó su padre, Lil Nas X se quebró ante la responsabilidad de ser el “sustento de mucha gente” y la “presión que él mismo se impone” para superar sus logros musicales.

“Cuando fui a visitarlo, me pidió que dijera: ‘Diles a todos que siento mucho que me hayan visto así’. Incluso en ese momento, él estaba pidiéndole disculpas a la gente por algo que le sucedía”.

Lil Nas X fue arrestado durante la madrugada del 21 de agosto. El rapero deambulaba por las calles de Los Ángeles usando un calzoncillo, unas botas de vaquero y un cono de tránsito en la cabeza al tiempo que hablaba incoherencias. El ganador del Grammy se resistió al arresto y presuntamente agredió a los policías en el lugar. Antes de ser trasladado a la cárcel, el rapero fue llevado a un hospital ante la sospecha de sobredosis y luego de ser dado de alta fue encarcelado.

Lil Nas X fue acusado de cuatro delitos graves: tres cargos de agresión con lesiones a un agente de policía y uno de resistencia a la autoridad. El rapero fue finalmente liberado tras pagar una fianza de $75,000 dólares. La audiencia preliminar prevista para el 15 de septiembre.

Tras visitarlo en la cárcel Stafford conversó con los reporteros y aclaró que su hijo no tenía ninguna sustancia ilegal en su organismo. Asimismo aseguró que el músico está arrepentido de lo que ocurrió.

Luego de ser liberado, Lil Nas X se pronunció en su cuenta de Instagram y confesó que su arresto fue aterrador. “Tu chica va a estar bien, ya verán. Va a estar bien. Va a estar bien. Mierda. Eso fue jodidamente aterrador. Eso fue aterrador. Fueron cuatro días aterradores, pero tu chica va a estar bien”.

Sigue leyendo:

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, responde a las críticas por vivir separada del actor

Aseguran que Sydney Sweeney y Scooter Braun comenzaron una relación

Guillermo del Toro recibió una ovación de 13 minutos tras el estreno de ‘Frankenstein’