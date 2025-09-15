Luis Figo anota golazo en amistoso a sus 52 años [Video]

El exfutbolista portugués Luis Figo demostró que no tiene ningún problema con sus 52 años y se encuentra en un excelente estado físico al anotar un golazo durante el encuentro benéfico en el que las Leyendas de Portugal vencieron 4-1 a un conjunto de Estrellas Mundiales en el estadio José Abalade de Lisboa.

Con un montón de estrellas entre las que destacaron Pepe, Ricardo Quaresma, Kaká, Carles Puyol o Michael Owen, Figo recordó su etapa más importante con el Real Madrid e hizo lo que mejoro sabe hacer: marcar golazos.

Como tantas veces ocurrió durante un encuentro profesional, Figo partió por la banda derecha, recorrió unos 30 metros y al llegar a la medialuna amagó con rematar hacia su izquierda, con un recorte volvió a perfilarse y de derecha batió al guardameta rival Edwin Van Der Saar para celebrar con el público el tanto que representó el 3-1 en la pizarra.

The maestro Luis Figo scores back in his home town 😎🇵🇹



Watch Portugal Legends v World Legends on @ITVX now 📺 pic.twitter.com/P2Edgtsgph — ITV Football (@itvfootball) September 15, 2025

Junto a Figo, otros que anotaron para Portugal fue el atacante y goleador de los lusos, Pauleta, el ariete Hélder Postiga y el exdefensor del Real Madrid, Pepe.

Para las Leyendas del Mundo Michael Owen apareció tres minutos después del tanto de Postiga, aprovechando una asistencia de Alessandro Del Piero para la única anotación del partido para los visitantes.

Alessandro Del Piero 🤝 Michael Owen



Imagine these two linking up back in the day 😮‍💨



Watch Portugal Legends v World Legends on @ITVX now 📺 pic.twitter.com/ZLpZKe7Khr — ITV Football (@itvfootball) September 15, 2025

Tras el compromiso el combinado de Portugal levantó una copa y celebró como en sus tiempos de profesionales en activo.

Un desfile de estrellas

Del lado internacional, participaron, además de los mencionados, figuras como Gaizka Mendieta, Marco Materazzi, John Terry, Marek Hamsik, Henrik Larsson, Peter Cech, Javier Zanetti o Javier Saviola.

O balneário das 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗟𝗘𝗚𝗘𝗡𝗗𝗦 para o 𝗟𝗘𝗚𝗘𝗡𝗗𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗥𝗜𝗧𝗬 𝗚𝗔𝗠𝗘! 🤩 Que jogador te deixa mais entusiasmado em ver? 🤔



📌 Assiste ao jogo no #Canal11! 📺#FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/kmhKOi8V1K — Canal 11 (@Canal_11Oficial) September 15, 2025

Curiosamente, también llegó a pisar el césped el boxeador y campeón mundial ucraniano Oleksandr Usyk, único participante esta jornada que no fue jugador profesional.

En cuanto a los portugueses, el conjunto reunió figuras que brillaron especialmente en los últimos 25 años como el campeón de la Champions en 2004, Vítor Baía o el exlateral del Real Madrid, Fábio Coentrão.

También destacaron Botsinwa, Bruno Alves, Maniche y Nani, la mayoría de ellos figura en la Eurocopa 2004 donde cayeron en la final ante Grecia.

El partido es el primero de una iniciativa solidaria de Sport Global que se celebrará anualmente hasta 2030.

Se espera que todos los ingresos del partido y de futuros eventos se donen a entidades como la Cruz Roja de Portugal y Ucrania o Cáritas Portuguesa.

Sigue leyendo: