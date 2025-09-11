Cristiano Ronaldo es nombrado como el “Mejor de siempre” en Portugal

El delantero portugués y principal estrella de la selección lusitana y del Al-Nassr de Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo, recibió este miércoles el premio “El mejor de siempre” por parte de la Liga de Portugal debido al legado que ha marcado a lo largo de su carrera profesional tanto en cifras personales como en el resto de jóvenes figuras.

Este premio fue entregado durante una gala que rindió homenaje al artillero que alcanzó la gloria dentro del fútbol mundial en las filas del Real Madrid por ser considerado como una “figura ineludible del deporte e ídolo de millones”.

A pesar de no poder estar presente en la ceremonia de entrega de este premio, Cristiano Ronaldo envió un mensaje de agradecimiento por este galardón y lo consideró como “un orgullo” por ser tan respetado por los miembros que formaron parte de la “Liga Portugal Awards”.

“Agradezco a todos mis compañeros que me han ayudado a lo largo de mi carrera a conquistar este maravilloso trofeo. También quiero dar las gracias a todos los entrenadores y a todos aquellos que me han ayudado en este camino para ser cada vez mejor”, expresó el astro portugués en sus declaraciones.

Cristiano Ronaldo jugará una nueva final en su carrera. Crédito: Chan Long Hei | AP

Por su parte, la liga reconoció el impacto de Cristiano Ronaldo el tiempo que formó parte de esta competencia y lo mucho que ha marcado a las generaciones que lo siguieron; asimismo aplaudieron la labor realizada en otros torneos para mantenerse siempre dentro de la élite del balompié mundial y además por haberse consolidado como el máximo goleador en la historia de fútbol.

“Reconocido por su ética de trabajo, su competitividad y su capacidad de decisión en momentos cruciales, el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de las estadísticas”, dice el texto.

“Entre récords individuales, títulos colectivos e influencia mediática, ha construido un legado que lo sitúa como ‘el mejor de siempre'”, agregó la Liga de Portugal en su comunicado.

A sus 40 años, Ronaldo continúa activo profesionalmente y ha alcanzado hasta la fecha más de 940 goles, los cuáles se suman a sus cinco Balones de Oro, dos Premios The Best de la FIFA, y múltiples trofeos de campeón en las diferentes ligas en las que ha participado; siendo la mayor cantidad de estas con el Real Madrid.

Sigue leyendo:

–Aaron Ramsey asegura que Pumas “es el más grande de México”

–Canelo Álvarez asegura que no desea volver a pelear en Arabia

–Cuauhtémoc Blanco le pide a Chicharito Hernández que se retire

