Maduro dice que comunicaciones con Estados Unidos están “deshechas” tras despliegue

Nicolás Maduro declaró este lunes que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos se encuentran “deshechas”, luego del despliegue de buques militares norteamericanos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas, por ellos, con sus amenazas de bombas, muertes y chantajes. Así no funcionamos nosotros. Con amenazas y por las malas jamás habrá nada”, afirmó durante una rueda de prensa en Caracas.

Maduro sostuvo, sin embargo, que las conversaciones “no están en cero” y que se mantiene un canal mínimo con John McNamara, encargado de Negocios interino de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela en Colombia.

Según dijo, McNamara “no es un diplomático, es un militar acostumbrado a la guerra”, aunque reconoció que existe comunicación en torno al eventual regreso de migrantes venezolanos desde territorio estadounidense, un tema que calificó como “prioritario” para su gestión.

En relación con el reciente ataque de Estados Unidos contra una embarcación que Washington vinculó al narcotráfico y en el que murieron 11 personas señaladas de integrar el grupo criminal Tren de Aragua, Maduro insistió en que la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido recae en la propia Casa Blanca.

“El primero que tiene que investigar es el propio presidente de Estados Unidos. Es muy grave que le entregaran un video sin verificar los datos”, expresó, al tiempo que dijo esperar los resultados de la pesquisa en curso en Venezuela.

El incidente, ocurrido el pasado 2 de septiembre, fue descrito por Donald Trump como una operación contra “terroristas que transportaban narcóticos ilegales hacia Estados Unidos en aguas internacionales”.

