Trump arremete contra la nueva regla de kickoff de la NFL: “El fútbol americano afeminado es malo para Estados Unidos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó con dureza este lunes la nueva regla de ‘kickoff’ implementada por la NFL desde la temporada 2025, calificándola de “ridícula” y asegurando que convierte al fútbol americano en un deporte “afeminado”.

“La NFL tiene que deshacerse de esa ridícula nueva regla de ‘kickoff’. ¿Cómo pueden implementar un cambio tan grande y radical con tanta facilidad y rapidez? Es al menos tan peligrosa como la patada inicial ‘normal’ y se ve fatal”, expresó el mandatario en Truth Social.

En su mensaje, Trump fue más allá y señaló: “El balón se mueve, pero los jugadores no, justo lo contrario de lo que es el fútbol americano. ¡El fútbol americano ‘afeminado’ es malo para Estados Unidos y malo para la NFL! ¿A quién se le ocurren estas ideas ridículas?”.

La nueva normativa de la liga busca reducir el riesgo de lesiones en las jugadas de patada inicial. Para ello, disminuye la distancia entre los equipos, lo que limita las carreras a alta velocidad que solían provocar choques violentos y mayor número de conmociones cerebrales.

Además, en determinadas situaciones, el balón ya no debe ser retornado por un jugador, lo que reduce casi por completo los impactos más peligrosos de estas jugadas.

La NFL defiende que el cambio responde a un esfuerzo por proteger la salud de los jugadores, aunque la medida ha generado debate entre aficionados, analistas y ahora también desde el ámbito político con las declaraciones del presidente estadounidense.

