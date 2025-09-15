Vance admite que hay “locos” de su lado, pero dice que la mayoría de “lunáticos” son de la “extrema izquierda”

El vicepresidente J.D. Vance, reconoció este lunes que dentro de su propio partido existen “locos”, pero subrayó que la mayoría de los “lunáticos” en la política estadounidense provienen de la “extrema izquierda”, luego del asesinato del activista conservador y su amigo, Charlie Kirk.

“Si bien en nuestro partido ciertamente hay algunos locos, es un hecho estadístico que la mayoría de los lunáticos de la política estadounidense actual son orgullosos miembros de la extrema izquierda”, afirmó Vance durante la conducción del podcast que conducía Kirk.

No obstante, no hay un hecho estadístico que respalde el comentario de Vance.

El vicepresidente responsabilizó a ese extremismo por el asesinato de Kirk y sostuvo que el movimiento ha crecido en los últimos años como “un fenómeno increíblemente destructivo”.

“Este no es un problema de ambas partes. Si ambas partes tienen un problema, entonces una de ellas tiene un problema mucho mayor y maligno, y esa es la verdad”, añadió.

Asimismo, Vance rechazó cualquier tipo de llamado a la unidad con esa izquierda. “No hay unidad con la gente que celebra el asesinato de Charlie Kirk”, dijo.

Respuesta firme

Durante el programa, Vance conversó con Stephen Miller, vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, quien aseguró que la administración Trump responderá con firmeza a la violencia política que, según él, fomenta la izquierda radical.

“El Gobierno va a canalizar toda la indignación que sentimos por la campaña organizada que condujo a este asesinato para erradicar y desmantelar estas redes terroristas”, declaró Miller.

El vicejefe de gabinete prometió que el Ejecutivo recurrirá a todos los recursos del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias para “identificar, desmantelar y destruir” las estructuras que calificó como un “vasto movimiento terrorista nacional”.

Charlie Kirk, activista conservador de 31 años y cofundador de Turning Point USA, murió tras recibir un disparo en el cuello durante un evento universitario en Orem, Utah. El presunto atacante, Tyler Robinson, de 22 años, fue detenido y, de acuerdo con las autoridades, se había “politizado” poco antes del crimen.

Con información de EFE.

