Arnold Schwarzenegger se enfrenta a Gavin Newsom por propuesta electoral en California

El exgobernador de California Arnold Schwarzenegger entró de lleno este lunes en la batalla política por la Cámara de Representantes, al oponerse a la propuesta electoral impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newsom que busca redibujar los distritos del estado.

La iniciativa, conocida como Proposición 50, sería votada en noviembre y pretende modificar temporalmente los mapas elaborados por la comisión independiente de redistribución, reemplazándolos por distritos diseñados por los demócratas, publicó AP.

El objetivo declarado es contrarrestar la estrategia del presidente Donald Trump en Texas, donde se aprobó un plan que podría añadir cinco escaños republicanos antes de las elecciones legislativas de 2026.

Schwarzenegger, sin embargo, advirtió que la medida debilita la democracia al permitir que los políticos manipulen el mapa electoral en su propio beneficio.

“Es una locura”, afirmó en la Universidad del Sur de California. “No me parece lógico que, por tener que luchar contra Trump, nos convirtamos en Trump. Dos errores no hacen un acierto”, agregó.

De aprobarse, los nuevos límites distritales podrían otorgar a los demócratas hasta 48 de los 52 escaños federales que tiene California, frente a los 43 actuales, reduciendo drásticamente la representación republicana en un estado de tendencia liberal.

El exgobernador, que promovió en su gestión la creación de la comisión independiente para frenar el gerrymandering, prometió una oposición activa. Ya en agosto publicó una foto levantando pesas con una camiseta que decía “Terminar con el gerrymandering”, en la que dejó claro que se prepara para lo que denominó “la batalla contra los políticos”.

Aunque Schwarzenegger no precisó hasta qué punto se involucrará en la campaña, su fortuna personal y proyección internacional lo convierten en un actor político de peso, incluso 15 años después de haber dejado el cargo.

Newsom, por su parte, defiende la propuesta como un contragolpe necesario frente a Trump y los republicanos. “No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo esta democracia desaparece distrito tras distrito en todo el país”, dijo en un mitin en Los Ángeles.

“Donald Trump, has provocado al oso y contraatacaremos”, advirtió.

