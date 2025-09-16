Bebé que sobrevivió a explosión de camión de gas en México fue trasladada a hospital en Texas

La niña, de 2 años, que fue protegida por su abuela durante la explosión del camión de gas en la Ciudad de México el 10 de septiembre, fue trasladada a un hospital en Texas, para recibir tratamiento gracias a una fundación dedicada a ayudar a menores quemados.

La Fundación Michou y Mau informó sobre el traslado de Jazlyn a uno de sus hospitales en Texas, quien sufrió de quemaduras tras la explosión del camión que contenía 50,000 litros de gas LP y ocasionó un fuerte incendio en donde se han reportado hasta el momento el fallecimiento de 15 personas y muchas más continúan luchando en hospital de la capital del país.

Brindarle atención especializada

“Jazlyn, una de las víctimas de la explosión de La Concordia, ocurrida el pasado 10 de septiembre, será trasladada a Shriners Hospitals for Children, en Galveston Texas”, compartio la fundación mexicana en un comunicado.

Virginia Sendel, presidenta y fundadora de Michou y Mau agradeció al Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México, donde la bebé ha sido atendida, por su apoyo para que el equipo médico de la fundación “lograra valorar el caso de la menor”.

Asimismo, dio las gracias “al equipo médico que se encuentra en espera de la paciente para brindarle la atención especializada que requiere”, se lee en el comunicado publicado en X.

Abuelita heroína

La historia de Jazlyn Azuleth, de 2 años, y su abuelita Alicia Matías Teodoro, de 49 años, se convirtió en un símbolo de valentía, ante la tragedia que vivían los mexicanos. Cuando la nube de gas se expandió por la volcadura del camión en el puente La Concordia, la señora Alicia protegió a su nieta con todo su cuerpo para que las llamas no la alcanzaran.

La abuelita comenzó a caminar hasta que un oficial de la policía bancaria la vio y le ayudó con la niña, la señora Alicia estaba completamente quemada, pero aún así seguía caminando para buscar atención médica para la niña. El oficial trasladó a la pequeña en una moto hasta un hospital en donde atendieron a Jazlyn, mientras la señora Alicia la llevaron en una ambulancia.

Murió la abuelita por la gravedad de sus quemaduras

El sábado 13 de septiembre, la señora Alicia Matías falleció, ya que no resistió las graves quemaduras en más del 90% de su cuerpo. La imagen de Matías Teodoro con su nieta en brazos ha dado la vuelta al mundo y se le ha dado el título de “la abuelita heroína”.

Las autoridades de México indicaron que hasta el momento 39 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 30 lesionados ya han sido dados de alta de los hospitales.

