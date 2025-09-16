Desde una Citi Bike balearon a un joven en Nueva York

Un peatón de 20 años recibió un disparo en la cara desde una Citi Bike que se le acercó en El Bronx (NYC).

El tiroteo ocurrió alrededor de las 7:15 p.m. del 9 de septiembre frente a 611 East 161st St, reportó ayer la Policía de Nueva York al divulgar unas imágenes del sospechoso prófugo.

El personal de emergencias médicas trasladó a la víctima a un hospital de la zona en condición estable. Según su testimonio, un hombre que conducía una Citi Bike se le acercó, se detuvo, le mostró un arma y le disparó. Después regresó a la bicicleta y huyó hacia el este por la calle 161, indicó PIX11 News. No está claro el motivo del crimen ni si la víctima conocía a su atacante.

El viernes Dashanna Donovan, joven de 21 años, fue hallada muerta con una herida de bala en la cabeza en la entrada de su vivienda en Queens (NYC).

No se han realizado arrestos en estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En toda la Ciudad de Nueva York se registraron 530 personas heridas por disparos este año hasta el 10 de agosto, un mínimo histórico y una disminución del 22% con respecto a las 678 víctimas en la misma fecha de 2024. NYC registró otro mínimo histórico de 188 homicidios este año hasta esa fecha, en comparación con 246 en a ese momento en 2024, una caída de 24%. Sin embargo, la violencia armada sigue siendo constante en Nueva York y área vecinas.

Algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios residenciales y de oficinas, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem, tras salir de un restaurante chino.