Mataron a hispano en pelea por venta de cigarrillos en bodega de Nueva York

Oneil Millise, un ex convicto, ha sido identificado como el sospechosos buscado por al muerte a puñaladas de Diego Rodrigo Sandoval Nava (33) durante una supuesta pelea por negarse a vender cigarrillos sueltos en una bodega en Brooklyn (NYC).

El crimen sucedió la tarde del 1 de agosto y nadie ha sido arrestado por el caso. La policía publicó el miércoles una foto de Millise pidiendo ayuda del público para localizarlo, mientras intensificaba su búsqueda. Se trata de un ex convicto violento, comentó Daily News.

Millise, de 42 años, presuntamente apuñaló a Sandoval Nava dentro de la bodega donde trabajaba ubicada en Hegeman Ave. y Van Siclen Ave., en East New York. “(El apuñalador) le pidió un cigarrillo al cajero”, declaró un testigo. “El cajero no le prestó atención. Así que el cliente se molestó aún más y el apuñalador prácticamente le dijo que iba a volver detrás de la caja registradora y llevarse los cigarrillos. Y el cajero prácticamente le dijo: ‘Bueno, hazlo’, y eso lo provocó aún más”. Al asesino se le pidió que abandonara la tienda, pero regresó poco después, irrumpió en el mostrador y apuñaló a Sandoval Nava varias veces en el torso”.

Geysi Girón, quien trabaja en la cercana East New York Family Academy, dijo que la víctima estaba “protegiendo y defendiendo al cajero de 18 años que no sabía cómo protegerse de los clientes enojados y ebrios”.

El atacante huyó, dejando a Sandoval Nava en el suelo, ensangrentado. Los paramédicos lo llevaron de urgencia al Brookdale University Hospital, donde falleció. El sospechoso Millise ha sido arrestado 24 veces por varios delitos violentos, incluyendo robo y agresión, según una fuente policial. Se presume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El interior y los alrededores de las tiendas en NYC son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación UBA. A mediados de julio una adolescente de 17 años fue arrestada como sospechosa de seguir a otra menor hasta una bodega en El Bronx (NYC) y apuñarla allí mortalmente en medio de una pelea. También el mes pasado en ese mismo condado Pedro Cruz (27) fue arrestado como sospechoso de haberle disparado fatalmente a su amigo Víctor Bautista en medio de una pelea a la entrada de una bodega.

A principios de junio un cliente fue apuñalado varias veces y golpeado con un paraguas por una pareja mientras esperaba su comida en una bodega en El Bronx. Previamente un niño de 13 años fue arrestado como sospechoso de matar a Daoud “David” Marji cuando visitaba una bodega en ese condado donde había sido empleado. Una segunda víctima, Tania Tubón (33), también recibió un balazo en la cadera en el mismo incidente, mientras estaba acompañada de sus dos hijos menores de edad, pero logró sobrevivir.

A principios de mayo un hombre recibió un corte en la cara y un disparo en el hombro a media tarde también dentro de una bodega en El Bronx. Días antes una persona murió tras ser apuñalada seis veces por la espalda por varios atacantes tras una discusión en una bodega en Harlem (Manhattan, NYC).

En abril Jaia Cruz (24) se declaró culpable de homicidio por el apuñalamiento de un cartero del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en una bodega también en Harlem. Igualmente ese mes un joven murió y otros dos resultaron heridos en un triple apuñalamiento en una bodega en el Alto Manhattan (NYC).

En mayo de 2024 un supuesto ladrón de cerveza murió tras ser acuchillado por el empleado de una bodega en Queens. En otro caso similar, en julio de 2022 el dominicano José Alba fue arrestado por el apuñalamiento fatal de Austin Simon (35) en una discusión por el pago de una bolsa de papas fritas. Lo absolvieron días después cuando se determinó que había actuado “en defensa propia”, en medio de una polémica por la inseguridad en las bodegas de la ciudad.

En junio de 2018, dentro de una bodega en El Bronx, se cometió uno de los crímenes más violentos en la historia reciente de Nueva York: la muerte por acuchillamiento grupal del quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, quien fue confundido por pandilleros que buscaban venganza.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%. Un reporte previo de NYPD alertó en agosto de 2023 que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019).