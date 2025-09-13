Joven muere baleada en la cabeza afuera de su casa en Queens, Nueva York

Dashanna Donovan, joven de 21 años, fue hallada muerta con una herida de bala en la cabeza en la entrada de una casa de dos pisos anoche en Queens (NYC).

La Policía de Nueva York encontró a la joven tendida en la entrada de la que era su residencia en 96th St. entre Astoria Blvd. y 30th Ave. en East Elmhurst, alrededor de las 9:20 p.m. del viernes.

El personal de emergencias médicas la declaró muerta en el lugar. Se recuperaron múltiples casquillos de balas, destacó Daily News. Una llave de la casa, sujeta a un llavero, aún se encontraba en la puerta trasera cuando NYPD llegó al lugar, lo que llevó a los investigadores a creer que Donovan acababa de regresar a cuando recibió el disparo. Pero no quedó claro de inmediato si el sospechoso tenía como objetivo a esta joven o si una bala perdida la alcanzó.

Un mes antes, un adolescente hispano de 19 años fue apuñalado mortalmente a sólo seis cuadras de donde ahora Donovan fue asesinada. La víctima, Jayson Fernández, se encontraba en 93rd St. cerca de 35th Ave. en Jackson Heights, alrededor de las 6:15 p. m. del 14 de agosto, cuando fue atacado mortalmente.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en ninguno de estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En toda la Ciudad de Nueva York se registraron 530 personas heridas por disparos este año hasta el 10 de agosto, un mínimo histórico y una disminución del 22% con respecto a las 678 víctimas en la misma fecha de 2024. NYC registró otro mínimo histórico de 188 homicidios este año hasta esa fecha, en comparación con 246 en a ese momento en 2024, una caída de 24%. Sin embargo, la violencia armada sigue siendo constante en Nueva York y área vecinas.

Algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios residenciales y de oficinas, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem, tras salir de un restaurante chino.