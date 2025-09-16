Gobierno de Trump intensifica los operativos migratorios en Chicago con más agentes

El gobierno del presidente Donald Trump aceleró este martes su operativo migratorio en el área metropolitana de Chicago con la llegada de más agentes de la Patrulla Fronteriza y la participación de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional Kristi Noem en las redadas.

Noem compartió un video en su cuenta de X mostrando la detención de un hombre en su vivienda durante la madrugada, calificando a los arrestados como “delincuentes violentos”. “Estuve presente en Chicago para dejar claro que no cederemos. Nuestro trabajo apenas comienza”, afirmó.

This week, a brave @ICEgov officer was dragged many yards by a car after a criminal illegal alien resisted arrest. His life was put at risk and he sustained serious injuries.



President Trump has been clear: if politicians will not put the safety of their citizens first, this… pic.twitter.com/2BSUg4a7U6 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 16, 2025

La ofensiva forma parte de la Operación Midway Blitz, lanzada el pasado 8 de septiembre, que se extiende por todo Illinois y el condado de Lake en Indiana.

El operativo se centra en inmigrantes con antecedentes criminales, aunque activistas y residentes han reportado presencia de agentes enmascarados y vehículos sin placas en barrios de concentración latina.

El comandante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Gregory Bovino, indicó en su cuenta de X que los agentes continuarán en Chicago con la misma estrategia que aplicaron en Los Ángeles desde junio. “¡Chicago, ya llegamos!”, publicó junto a imágenes de varios vehículos de la patrulla.

Hasta el momento, las redadas han dejado un saldo de al menos 250 inmigrantes detenidos desde el 6 de septiembre, según datos del ICE citados por la congresista demócrata Lauren Underwood.

Los detenidos están siendo trasladados a centros en Indiana y Wisconsin, y la representante instó a los familiares a contactar a legisladores federales para recibir apoyo.

Well, Chicago, we’ve arrived!



Operation At Large is here to continue the mission we started in Los Angeles—to make the city safer by targeting and arresting criminal illegal aliens.#DHS #CBP #USBP #BorderPatrol #OpAtLarge #Chicago pic.twitter.com/qvdBiHT4LN — Commander Op At Large CA Gregory K. Bovino (@CMDROpAtLargeCA) September 16, 2025

El operativo también ha provocado la muerte de un mexicano, Silverio Villegas González, de 38 años, quien fue baleado por un agente del ICE tras supuestamente resistirse a un arresto en un control de tráfico.

Villegas llevaba a su hijo a la escuela cuando ocurrió el incidente.

La secretaria Noem señaló que un agente sufrió heridas graves al ser arrastrado por el vehículo del extranjero. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el gobierno de México exigieron transparencia sobre el tiroteo.

Joe Botello, residente de Elgin, afirmó al Chicago Tribune que fue esposado, interrogado y subido a un vehículo de la Patrulla Fronteriza en su hogar, que fue destruido mientras los agentes buscaban a otra persona.

Organizaciones de derechos de los inmigrantes ya han presentado demandas acusando al gobierno de realizar arrestos ilegales basados en perfil racial, replicando escenas similares a las que se registraron en Los Ángeles durante operativos anteriores.

