Agente de ICE mató a hombre en un operativo en Chicago tras intento de atropello

Un operativo de inmigración en Franklin Park, al oeste de Chicago, terminó con la muerte de un hombre luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos abriera fuego durante un arresto.

Según el comunicado oficial, el individuo —quien se encontraba en el país de manera irregular— intentó escapar con su vehículo y embistió a uno de los agentes, arrastrándolo mientras huía. Ante lo ocurrido, otro miembro del equipo disparó, hiriendo de gravedad al sospechoso.

Details are still sketchy, but we've learned in Franklin Park an illegal attempted to run over an ICE agent with his car.



ICE agent was dragged by the illegal's car.



ICE fired and struck the illegal.



We're told it's a fatal shooting. pic.twitter.com/9jIdfmIaQW — Chicago Contrarian (@ChicagoContrar1) September 12, 2025

Tanto el agente como el conductor recibieron atención médica inmediata, pero el hombre falleció en el hospital. El funcionario, en cambio, permanece estable pese a las lesiones graves.

El Departamento de Seguridad Nacional respaldó la actuación del ICE y responsabilizó a la desinformación en redes sociales por incentivar la resistencia a los operativos.

“Los videos virales y los activistas que incitan a los inmigrantes indocumentados a resistirse no solo difunden falsedades, sino que también ponen en riesgo la seguridad pública, la de nuestros agentes y la de las personas detenidas”, señaló Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS.

El incidente se produjo en medio de la llamada “Operación Midway Blitz”, una campaña de redadas migratorias que ICE lleva a cabo en Chicago y otras ciudades de Illinois.

Aunque el despliegue ha sido notorio, hasta ahora no alcanza las dimensiones anunciadas por el presidente Donald Trump, quien había advertido sobre una ofensiva masiva e incluso insinuado el envío de la Guardia Nacional.

El propio Trump, a través de su red Truth Social, reforzó el tono de confrontación el pasado fin de semana al publicar un mensaje acompañado de una imagen suya generada con inteligencia artificial en referencia a la película Apocalypse Now.

“Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana. Chicago está a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra”, escribió.

Mientras tanto, organizaciones locales y vecinos de Chicago reportan de manera constante la presencia de agentes y vehículos de ICE en distintos puntos de la ciudad, utilizando líneas directas y redes comunitarias para advertir sobre redadas.

En paralelo, el presidente anunció que Memphis, Tennessee, será la próxima ciudad en recibir tropas de la Guardia Nacional como parte de su estrategia contra el “creciente crimen”, aunque admitió que “habría preferido ir a Chicago”.

Sigue leyendo:

• Pritzker acusa a Trump de “aspirante a dictador” tras amenaza contra Chicago

• Trump niega una guerra con Chicago y asegura que “limpiará” las ciudades de EE.UU.

• Trump advierte de un “apocalipsis” en Chicago con amenazas de tropas y redadas migratorias