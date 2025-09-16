Lady Gaga se baña en pintura para promover su más reciente línea de cosméticos

La cantante Lady Gaga volvió a prender fuego a las redes. Esta vez no fue con un vestido extravagante ni con un look de alfombra roja, sino desde su propia cuenta de Instagram, donde sorprendió a sus más de 61 millones de seguidores con una sesión artística bastante atrevida en la que aparece bañándose el cuerpo de manera sensual con pintura color nude.

El video que subió la llamada “Mammy Monster” a sus redes sociales fue la carta de presentación para promocionar lo más reciente de su marca de cosméticos Haus Labs, firma que la artista estadounidense lanzó en 2019 y que hoy presume ya una línea con 51 tonos de base, todos veganos y cruelty free.

Cabe señalar que esta movida empresarial llega justo en medio de su Mayhem Ball Tour, una gira que ha colgado el cartel de sold out en cada ciudad y que aterrizará en el Reino Unido a finales de septiembre.

Haz click en la publicación

Eso sí, no todo ha sido brillo y maquillaje en estos días. A principios de mes, la artista de 39 años tuvo que tomar la difícil decisión de cancelar un concierto en Miami a tan solo una hora de subir al escenario, debido a un problema de salud relacionado con el desgaste vocal.

En sus historias de Instagram, Gaga compartió un mensaje donde se disculpó con sus fans y mencionó que no tenía más remedio que cancelar el concierto, por recomendaciones de sus médicos.

“Durante el ensayo de anoche y mi calentamiento vocal de esta noche, tenía la voz extremadamente cansada y tanto mi médico como mi entrenador vocal me han aconsejado que no salga por el riesgo que supone“, escribió la intérprete en ese momento.

“Quiero ser intensa y simplemente superar esto por ustedes, pero no quiero arriesgarme a sufrir daños a largo plazo o permanentes en mis cuerdas vocales. Existe un riesgo significativo debido a toda nuestra experiencia combinada con un espectáculo como este, y como saben, canto en vivo todas las noches“, agregó.

Sigue leyendo: