Walmart tiene en oferta despensa estilo granja: su valor es de solo $79

La cadena de supermercados Kroger, una de las más grandes e históricas de Estados Unidos, ha comenzado el cierre progresivo de 60 de sus tiendas en todo el país, una decisión que forma parte de su estrategia de reestructuración anunciada en su informe de ventas del primer trimestre de 2025.

Fundada en 1883, Kroger cuenta actualmente con unas 2,800 sucursales en 35 estados y genera ventas anuales superiores a los $132,500 millones de dólares, por lo que esta reducción representa aproximadamente un 2% de sus locales.

Durante una conferencia con inversionistas, el director ejecutivo interino Ron Sargent explicó que la compañía tomó esta medida porque son tiendas que han dejado de ser rentables, dejando en claro que la decisión responde a criterios financieros y no a una disminución general de operaciones.

La medida se llevará a cabo en los próximos 18 meses.

De acuerdo con el sindicato United Food & Commercial Workers (UFCW, por sus siglas en inglés), que representa a unos 1.3 millones de trabajadores del sector minorista, empacado de carne y procesamiento de alimentos en Estados Unidos y Canadá, ya hay cierres programados para septiembre y octubre, aunque Kroger no los ha confirmado oficialmente.

Las ubicaciones afectadas serían las siguientes:

-Georgia: 3479 Memorial Drive en Decatur, que cerró el 12 de septiembre, según Atlanta News First.

-Tennessee: 1664 East Stone Drive en Kingsport, con cierre el 19 de septiembre, de acuerdo con UFCW Local 400.

-Virginia: 466 South Cummings Street en Abingdon, también con cierre el 19 de septiembre, según UFCW Local 400.

-Georgia: 3855 Buford Highway en Brookhaven, con cierre programado para el 17

de octubre, de acuerdo con Atlanta News First.

Aunque estos son solo algunos de los cierres iniciales, se espera que en los próximos meses Kroger anuncie más ubicaciones que dejarán de operar, como parte de su plan para optimizar su red de tiendas y concentrarse en los mercados más rentables.

