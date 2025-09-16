Yolanda Andrade cree en los milagros: “No podía ni pararme de la cama”

La salud de Yolanda Andrade sigue siendo un tema que está dando de qué hablar por la manera en la que se ha visto afectada en los últimos meses. Durante una entrevista concedida al programa “Hoy” le preguntaron cómo seguía pese a todo lo que ha venido transcurriendo y se mostró muy positiva en medio de la situación.

La presentadora de televisión destacó que siempre ha buscado poner su mayor empeño para mantenerse estable, mientras que los especialistas en el área de la salud han sido un completo apoyo para ella en este largo y complejo camino, donde hasta algunos medios de comunicación han dicho que ella ha fallecido y resulta ser falso: “Bien, gracias a Dios… Cada día estoy mejor, estoy echándole muchas ganas, tengo unos doctores muy buenos y yo soy muy buena paciente“.

Andrade agregó que los diagnósticos que le han dado se han convertido en un sube y baja de sentimientos, por ello bajo ninguna circunstancia ha perdido la fe que tiene puesta en Dios, donde su salud hasta le ha impedido trabajar, dado que su caminar y hasta hablar se han visto gravemente afectados, y cree en los milagros tras no olvidar que ni de su cama podía levantarse.

“Ya no saben un decirme, la verdad, pero con paciencia, y pues ya he pasado por todas las etapas, un peregrinaje de emociones. Dios es maravilloso, que tienes que tener fe, que las oraciones de una madre son muy importantes, y que los milagros existen, porque yo no podía ni pararme de mi cama, no podía comer, no podía moverme, y poco a poco lo estoy haciendo”, expresó.

No quiso finalizar su intervención sin antes expresar su agradecimiento por todo el cariño que ha recibido a través de las redes sociales, donde muchas personas han manifestado que siempre la ponen en sus oraciones para que mejore cuanto antes, aunque ella contó en un video que no cree que viva más de “cinco años” tras su enfermedad.

“Muchas gracias por sus buenos deseos, por sus mensajes, por desearme siempre lo mejor. Y quiero decirles que yo soy, he sido muy afortunada, porque he vivido, con todos tengo una historia muy bonita”, dijo a quienes se mantienen atentos a su lenta recuperación.

